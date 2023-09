Zatímco je Kim v Rusku, Severní Korea odpálila další dvě balistické rakety

Podle jihokorejské armády šlo o balistické rakety krátkého doletu. Nejméně dvě balistické rakety směrem do Japonského moře KLDR odpálila také na konci srpna. Podobné testy balistických raket Pchjongjang provádí pravidelně, a to přesto, že mu to rezoluce Rady bezpečnosti OSN zakazují.

Středeční test KLDR provedla jen krátce před schůzkou severokorejského vůdce Kim Čong-una s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Kim a Putin se setkali na ruském kosmodromu Vostočnyj na Dálném východě a krátce spolu mluvili. Následovat budou jednání severokorejské a ruské delegace a možná i jednání Kima a Putina mezi čtyřma očima, napsala agentura TASS.