Z Makedonce Bulharem a pryč do EU. Albánské sčítání lidu oživilo staré spory

Sofia a Skopje jsou na kordy kvůli otázkám jazyka, historie a identity již po desetiletí. V Albánii se však nedávno otevřela nová fronta. „Možnost získat evropský pas makedonskou komunitu velmi zasáhla,“ říká Vasil Sterjovski z Makedonského svazu pro evropskou integraci, politické strany hájící zájmy makedonské komunity v Albánii.

Pustec, malá obec na břehu Prespanského jezera, ztratila za necelých patnáct let dvě třetiny svých obyvatel. V nadmořské výšce 835 metrů, uprostřed jednoho z nejkrásnějších albánských národních parků, se z ní stalo městečko duchů. V roce 2011 měl Pustec (tak trochu nomen omen) 3 300 obyvatel. Podle vesničanů jich zde nyní žije 1 200.

V ulicích, kde jsou k vidění nápisy v albánštině i makedonštině, stojí hrstka nových domů vedle těch s popraskanými zdmi, loupající se barvou a rozbitými okny. Pár postarších lidí se šourá domů, někdy v doprovodu svých oslů naložených dřevem na otop.

„Tady je to jako na poušti, nejsou tu žádní mladí lidé, je to dost k pláči, vesnice jsou prázdné, zůstali tu jen staří a nemocní,“ naříká pětašedesátiletý Eftim Mitrovski, který už asi třicet let pracuje pro místní noviny vycházející v makedonštině. V posledních letech si mnoho obyvatel vesnice pořídilo bulharské pasy a odstěhovalo se do Německa, Anglie nebo jiné západoevropské země.

„Pustec, jehož obyvatelé jsou stoprocentně albánskými občany, se stal bojištěm mezietnických sporů v Severní Makedonii a Bulharsku,“ říká ředitel školy Trajan Vangjelovski. „Obyvatelé jsou znepokojení, zmatení a dezorientovaní. Už nevědí, zda se mají cítit Bulhary, nebo Makedonci,“ dodal.

Absurdní obvinění, namítá Bulharsko

Vesnice má složitou historii: od roku 1912 do roku 1945 byli obyvatelé Pustecu albánským státem považováni za Bulhary. Po roce 1945 a vzniku Makedonie jako republiky v rámci komunistické Jugoslávie je Tirana považovala za součást makedonské menšiny, upozorňuje odborník na mezinárodní vztahy Ardi Bido.

V roce 2017 se Albánie rozhodla existenci bulharské komunity uznat znovu. Od té doby také členové malé makedonské komunity v Pustecu tvrdí, že jsou pod tlakem Sofie, aby se při sčítání lidu označovali za Bulhary.

Bulharsko vidí věc jinak. „Skopje po desetiletí popíralo existenci bulharského etnika v Severní Makedonii a Albánii. Potřeba vidět skutečný stav věcí dnes vede k absurdním obviněním,“ vysvětlilo agentuře AFP bulharské velvyslanectví v Tiraně.

„V minulosti tuto možnost neměli a pro mnohé z nich bylo logickou volbou prohlásit se za Makedonce,“ tvrdí ambasáda, „Pokud výsledky sčítání lidu ukazují, že se někteří obyvatelé Pustecu označili za Bulhary, je třeba toto rozhodnutí respektovat,“ dodala.

Bulharsky pláčeme i zpíváme

„Jsem občanem Albánie, ale můj původ je bulharský, mluvíme bulharsky, od dědečka po pradědečka, zpíváme bulharsky, pláčeme bulharsky. Poprvé máme právo otevřeně se přihlásit ke svému původu,“ říká Haxhi Pirushi, který stojí v čele tiranského sdružení Prosperita Gollobordy. Odmítá jakýkoli tlak ze Sofie a naopak odsuzuje „nátlak ze Severní Makedonie“.

Podle Bida by bylo nejjednodušší, kdyby ze sčítání lidu zmizely velmi citlivé otázky týkající se etnického původu. „Kromě nejednoznačnosti pojmu identita – tedy deklarace o tom, nakolik se člověk cítí být Makedonec a nakolik Bulhar – je tu ještě faktor zkreslení. Například pokud se cítí být Makedonec, ale hlásí se k Bulharům jen kvůli evropskému pasu nebo jiným výhodám,“ uvedl.

Podle bulharského ministerstva spravedlnosti nabylo od 1. ledna 2020 do 14. listopadu 2023 bulharskou státní příslušnost 3 934 občanů Albánské republiky.

Někteří se pokusili výhody vyplývající z občanství země EU získat v rozporu se zákonem. V polovině prosince zadržela policie v Ostrenu v severovýchodní Albánii tři zaměstnance obecního úřadu za padělání matričních dokladů, které předkladatele opravňovaly získat bulharské občanství. Falešná potvrzení o bulharském původu poskytovali výměnou za úplatu lidem, kteří k obci neměli žádný vztah.

V listopadu zemřeli v německém Hamburku při zřícení budovy čtyři dělníci z Albánie. Podle albánského tisku měli všichni falešné bulharské pasy.