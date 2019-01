VIDEO: Vadily i mé krátké vlasy, popsala saúdská uprchlice násilí v rodině

Myšlenky na útěk měla dívka poslední dva roky, až ve svých nynějších osmnácti však cítila, že bude mít ve světě šanci, protože ten ji bude považovat za dospělou a schopnou o sobě rozhodovat. Násilí a výhrůžky smrtí musela snášet už od šestnácti.

„Na začátku mě zamkli na šest měsíců, protože jsem si ostříhala vlasy, a to bylo zakázané, protože pak vypadáte víc jako muž a v islámu je zakázané, aby žena vypadala jako muž. Ale nejvíc jsem byla vystavena násilí ze strany mé matky a mého bratra. Ano, mlátili mě a někdy jsem krvácela,“ říká osmnáctiletá Kunúnová v rozhovoru pro kanadskou televizi CBC.

Dívka vzbudila mezinárodní pozornost poté, co se zabarikádovala v letištním hotelu v Thajsku a na sociálních sítích zoufale žádala o pomoc s tím, že pokud se vrátí do Saúdské Arábie, její rodina ji zabije, protože se zřekla islámu. Po přijetí v Kanadě se „cítí jako znovuzrozená“.

„S námi - saúdskoarabskými ženami - se zachází jako s otroky. Nemůžeme se rozhodnout ohledně manželství, studia, zaměstnání. Bála jsem se, ale cítila jsem, že musím riskovat svůj život, abych získala svobodu,“ popisuje a dodává, že její největší obavou bylo, co by se jí stalo, kdyby ji rodina našla. Byla proto připravená se v případě nouze v thajském hotelu i zabít.

„Zmizela bych a nevím, co by se dělo pak. Takže jsem myslela na to, jakou bych napsala zprávu na rozloučenou, protože bych nedovolila, aby mě chytili. Byla jsem připravená, že se zabiju, než aby mě unesli,“ líčí Kunúnová, která podle svých slov také kamarádkám napsala dopis na rozloučenou. Ty by jej v případě dívčina zmizení rozeslaly do světa.

Podle deníku The New York Times teď mladá dívka chce především zažít, jaké to je být teenager, který si může dělat a oblékat si, co jen chce. „Chci dělat šílené věci, které jsem nikdy v životě nedělala,“ těší se Saúdská Arabka. Její rodina jí už poslala zprávu, ve které jí vyčetla její chování a zřekla se jí.

Dívka už proto nepoužívá příjmení Kunúnová a místo něj používá druhé křestní jméno Muhammad. Nyní se chce kromě studia věnovat také pomoci ostatním saúdskoarabským ženám. Radí jim, aby doma za své podmínky bojovaly. „Ale pokud se nic nezmění, utečte,“ dodává.

Žít svobodně svůj život v nové zemi měla v plánu i dubajská princezna Latífa. Útěk se jí však nepovedl a v médiích se tak později objevilo video, které mladá žena natočila právě pro tento případ. I Latífa se bála, že by ji rodina zabila. Od té doby, co byla unesena zpět do Spojených arabských emirátů, se na veřejnosti podle dostupných informací neukázala.