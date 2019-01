Nahoře bez. Aktivistky podpořily uprchlou dívku ze Saúdské Arábie

„Rozhodly jsme se protestovat obnažené do půl těla, poněvadž se domníváme, že všechny ženy by měly mít možnost se vyjadřovat svobodně. A chtěly jsme vyslat vzkaz, že u nás v Austrálii to možné je, že ženy tady jsou svobodné a v bezpečí,“ prohlásila jedna z členek skupiny, která se označuje za Tajné sesterstvo.

Ženy tak podpořily 18letou Rahaf Kunúnovou, která utekla před fyzickým a psychickým týráním mužskými členy rodiny a chce získat azyl právě v Austrálii. Žena byla dočasně zadržena v Thajsku, ale už dostala od OSN status uprchlíka. Australské úřady jí ve středu udělily vízum.

Skupina Tajné sesterstvo rovněž založila sbírku na podporu Kunúnové, díky níž se do dnešního poledne SEČ podařilo shromáždit na 3800 dolarů (přes 84 000 korun).



Styl protestu starý deset let

Vše začalo v roce 2008 na Ukrajině. Vzniklo tam hnutí Femen, které protestovalo hlavně za svobodu slova a proti pohlavnímu zneužívání žen. Hlásilo se k boji do „úplného vítězství nad patriarchátem“, ale samo se dlouho nepovažovalo za feministické. Místní i mezinárodní média si ho samozřejmě brzy vděčně všimla. Neušlo ale ani zájmu úřadů, které pronásledovaly jeho členky pro výtržnictví a hanlivě je nazývaly „sextremistkami“.



Exportem svých protestů do Ruska přestaly být členky Femen již jen místním folklorem a získaly ještě širší mezinárodní pozornost. Zaměřily se například proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Ukázaly se u volebních místností během ruských prezidentských voleb. Od kritiky moci světské přešly k protestům proti moci církevní. Odpor proti autoritářskému patriarchátu ruské ortodoxní církve předvedly vystoupením u hlavní moskevské katedrály.

Tlak úřadů, tvrdé zadržovací a vyslýchací metody je přinutily přesunout své aktivity na Západ, což „odnesla“ například římskokatolická církev. Polonahé ženy překvapily na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, kde se pokusily ukrást sošku Ježíška z Betléma v jesličkách.

I proti papežům

Před téměř šesti lety během modlitby tehdejšího papeže Benedikta XVI., kterou pronášel z balkonu, protestovaly na náměstí svatého Petra proti odmítavému postoji katolické církve vůči sňatkům homosexuálů. Podle médií se nezdálo, že by papeže incident vyvedl z rovnováhy. Ovšem podle zlých jazyků si toho vzhledem k pokročilému věku a zhoršujícímu se zraku vlastně ani pořádně nevšiml.

O rok později protestovala proti návštěvě nynějšího papeže Františka ve Štrasburku jedna aktivistka, která se objevila do půl těla nahá před oltářem tamní katedrály. Na zádech měla anglický nápis Papež není politik a asi po minutě, kdy mávala evropskou vlajkou, zase zmizela v davu.



Prsatý útok na Zemana

Protesty se pak rozšířily i proti mezinárodním institucím a dalším politikům. Před rokem přívrženkyně hnutí přiběhla polonahá do volební místnosti, kde hlasoval prezident Miloš Zeman. Vykřikovala „Zeman, Putinova děvka“, což měla i napsané na těle. Žena dostala ve zkráceném řízením podmínku a byla vyhoštěna.

V létě se stejného zpestření dočkal bývalý italský premiér Silvio Berlusconiho. Tři ženy s obnaženým poprsím protestovaly proti jeho hříchům, jejichž vyvrcholením se stalo obvinění ze styku s nezletilou prostitutkou. Cílem podobného protestu byla například i neúspěšná kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová.

Necelých deset let po vzniku hnutí jedna z jeho zakladatelek Jana Ždanovová prohlásila, že hnutí již vlastně neexistuje. Podle ní se fakticky rozpadlo a od té doby jsou akce jen vlastními iniciativami demonstrantek, i když se konají pod stejnou značkou.

Ztrátu životních iluzí neunesla zřejmě spoluzakladatelka a bývalá členka skupiny Oksana Šačková, která loni v létě v Paříži spáchala ve svých 31 letech sebevraždu. Na rozloučenou na Instagramu napsala „všichni jste falešní“.

Marianne

Loňský prosinec ukázal, že styl protestu může zahrnout i nápaditější varianty. I při demonstraci takzvaných žlutých vest ve Francii proti zdražování pohonných hmot a celkovému chudnutí obyvatelstva se objevilo několik polonahých aktivistek. Na pařížskou třídu Champs-Élysées přišly ale s těly natřenými stříbrnou barvou a oblečené v rozhalených červených mikinách s kapucí. A jen potichu stály naproti policistům.

