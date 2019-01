Saúdská dívka prchající před rodinou dostane azyl v Kanadě

Osmnáctiletá Rahaf Kunúnová se obává, že by ji doma zabili, protože se zřekla islámu. Dívka od rodiny uprchla minulou sobotu z Kuvajtu a chtěla se dostat do Austrálie. Po příletu do Thajska se zabarikádovala v hotelovém pokoji, odkud prostřednictvím Twitteru šířila zprávy o své situaci.

Médiím popisovala, že doma dlouhodobě čelila fyzickému, verbálnímu a citovému zneužívání ze strany mužských rodinných příslušníků.

„Vyhrožují mi a nedovolují mi, abych pokračovala ve vzdělání,“ uvedla mimo jiné. Podle thajských pohraničníků chtěla dívka útěkem především uniknout předem dohodnutému sňatku. Dívčiny příspěvky na Twitteru uvedly do pohybu celosvětovou kampaň aktivistů, která přiměla thajské úřady, aby ustoupily od rozhodnutí přimět Kunúnovou k návratu za rodinou. V Sydney se také ukázaly čtyři polonahé aktivistky a vyzvaly Austrálii, aby dívce poskytla azyl.

„Její případ opět přitáhl globální pozornost k přísným společenským pravidlům Saúdské Arábie, vyžadujícím například, aby žena měla svolení k cestování od mužského ‚opatrovníka‘,“ píše Reuters.