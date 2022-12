Ruskou diplomacii čeká rošáda, tvrdí zdroje z Kremlu. Skončit mají známá jména

Oním mužem je pětasedmdesátiletý Jurij Ušakov, Putinův poradce odpovědný za zahraniční politiku. Ušakov, jenž v letech 1998 až 2008 působil jako ruský ambasador v USA, dohlíží na mnoho klíčových zahraničněpolitických událostí.

Ušakov se loni na podzim aktivně podílel na přípravě ultimáta pro NATO a USA, v němž Kreml požadoval bezpečnostní záruky a zákaz rozšiřování Aliance směrem na východ. Na jaře pak dohlížel na jednání mezi Ukrajinou a Ruskem o zastavení bojů. Ušakov připravoval také listopadový summit šesti bývalých sovětských republik v Jerevanu, kde arménský premiér Nikola Pašinjan odmítl podepsat závěrečné prohlášení.

Není to poprvé, co se o Ušakovově možném konci hovoří. V roce 2017 se pod ním silně otřásla židle poté, co se ukázalo, že jeho nejbližší spolupracovník Oleg Smolenkov deset let předával tajné informace americké CIA. Putin nicméně podle zdrojů z Kremlu, s nimiž The Insider hovořil, nechtěl přijít o odborníka na americkou politiku a Ušakova si ponechal.

Zdá se, že s Ušakovem by mohli skončit i členové jeho týmu, se kterými pracoval už od svého působení v USA. Kromě přešlapů může být důvodem pro jeho odchod také jeho věk. „Do kanceláře často nechodí. Prezident nyní potřebuje lidi, kteří mohou v těchto nelehkých časech tvrdě pracovat a nabízet kreativní nápady,“ uvedl jeden ze zdrojů.

Ušakov nicméně po případném odchodu nebude strádat. Ruští investigativní novináři zjistili, že jeho rodina vlastní nemovitosti v hodnotě několika set milionů rublů a jeho dcera Taťána s oblibou mění luxusní auta.

Neúspěch v JAR

Rezignace by podle The Insideru mohla potkat i Filipa Iljičeva, zástupce šéfa kanceláře prezidenta pro zahraniční politiku. Ten se proslavil mimo jiné tím, že během covidové karantény uspořádal na ministerstvu večírek.

Iljačev má na povel vedení jednání o vojensko-technické spolupráci a dodávkách zbraní z Ruska do spřátelených zemí. V Kremlu bývá označován jako „dohlížitel nad Afrikou a Izraelem“ a mezi jeho povinnosti patří shromažďování informací a jejich analyzování, příprava oficiálních návštěv a lobování za státního vývozce zbraní Rosoboronexport.

Iljičev má četné konexe ve vládách Alžírska, Etiopie, Eritreje, Súdánu, Egypta a Libye. Údajně je také známým bývalého jihoafrického prezidenta Jacoba Zumy, který se nyní nachází ve vězení. Současný prezident JAR Cyril Ramaphosa, přestože je s Ruskem v kontaktu, směřuje spíše k Číně a Iljičevovi se s ním nepodařilo navázat obchodní vztahy. Jako mizivé Kreml podle zdrojů hodnotí také jeho působení v Izraeli.

Propaganda vázne

Na chodbách kanceláří na Starém náměstí v Moskvě se údajně rovněž hovoří o nadcházející demisi šéfa prezidentské kanceláře pro meziregionální a kulturní vztahy se zahraničím Igora Maslova.

Maslov má podle The Insideru za úkol zasahovat do politického života Jižní Osetie, Abcházie a Společenství nezávislých států (SNS), kam patří Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán a Uzbekistán. V těchto státech má rovněž rekrutovat politiky a novináře.

Někdejšímu plukovníkovi ruské rozvědky SVR hrozil odchod už loni, když se mu nepodařilo v prezidentských volbách v Moldavsku prosadit proruského kandidáta Igora Dodona. Nyní ale údajně hrozí likvidace celého jeho útvaru, jehož propagandistické úsilí v SNS Kreml po invazi na Ukrajinu zmrazil. „Společné semináře a návštěvy byly zrušeny, protože lidé se nám kvůli válce vyhýbali,“ řekl jeden ze zdrojů.

Lidé nechtějí kvůli zvěrstvům spolupracovat

O místo by pak mohl přijít i Valerij Maksimov, Maslovův náměstek a šéf odboru plánování. Explukovník ruské bezpečnostní služby FSB v minulosti sloužil na operačních pozicích v oblastech Střední Asie a nyní má na starost „dozor“ nad Zakavkazskem, zejména Arménií a Gruzií.

Maksimov je nazýván „kmotrem“ známého propagandisty Sergeje Michejeva, jenž pravidelně promlouvá v ruské státní televizi.

Maksimov v posledních letech vedl v Zakavkazsku tým prokremelských aktivistů a propagandistů, po zahájení invaze na Ukrajině se však síť rozpadla. „Někteří přátelé Kremlu odmítli nadále spolupracovat s odkazem na válečná zvěrstva Rusů,“ míní The Insider.