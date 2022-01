Na požadavek nerozšiřování NATO neodpověděly USA pozitivně, vadí Rusku

„Na hlavní otázku v tomto dokumentu není pozitivní reakce. Hlavním bodem je náš jasný postoj k nepřípustnosti dalšího rozšiřování NATO na východ a rozmístění útočných zbraní, které by mohly ohrozit území Ruské federace,“ uvedl Lavrov. Americká odpověď podle něj nicméně dává naději na zahájení vážného rozhovoru o vedlejších otázkách.

Americký velvyslanec v Moskvě John Sullivan předal ruské diplomacii písemnou odpověď Washingtonu na požadavek Moskvy ohledně poskytnutí bezpečnostních záruk ve středu večer.

Podle informací listu The New York Times Američané Kremlu nabídli například jednání o recipročním omezení raket krátkého a středního doletu nebo nastavení pravidel pro velikost a místo konání vojenských cvičení, která by zajistila, že cvičení se budou odehrávat daleko od hranic a nebude je možné zaměnit za shromažďování sil pro invazi.

O dalších krocích Moskvy rozhodne prezident Vladimir Putin. Z Kremlu ve čtvrtek zaznělo, že existuje prostor pro pokračování dialogu se Spojenými státy, ale Washington podle mluvčího ruského prezidenta nezohlednil hlavní bezpečnostní požadavky Ruska. Moskva ovšem nechce dělat předčasné závěry, uvedl kremelský mluvčí Dmitrij Peskov.

Rusko podle něj potřebuje čas na analýzu odpovědi USA a NATO a se svými komentáři nebude spěchat, píše agentura TASS. Putin už písemné odpovědi četl, řekl Peskov novinářům.

Rusko v návrhu, předloženém Spojeným státům v polovině prosince, požadovalo od Američanů, aby zaručili, že nepřipustí další rozšíření NATO na východ, ukončí vojenskou spolupráci s bývalými sovětskými republikami, stáhnou z Evropy jaderné zbraně a nerozmístí tam žádné útočné zbraně, které by mohly ohrozit Rusko.

Ruští představitelé opakovaně říkali, že očekávají od USA písemnou a podrobnou odpověď.

Washington podle středečního prohlášení šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena dal jasně najevo, že nehodlá jednat o požadavku, aby se jednotky NATO a zbraně stáhly z východu Evropy a aby se Západ zaručil, že se Ukrajina nepřipojí k NATO.

Vyjádřil ale ochotu debatovat o dalších bodech, jako je kontrola zbrojení či opatření na budování důvěry.

Rusko v posledních týdnech rozmístilo u ukrajinských hranic desetitisíce vojáků a Kyjev i některé západní země tvrdí, že Moskva připravuje možnou invazi na Ukrajinu. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo proruské povstalce v Donbasu, ale popírá, že by chystalo útok proti svému sousedovi.