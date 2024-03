Ruští vojáci provozují černý trh s ukrajinskými zajatci, kupují je Čečenci

„Víme o případech, kdy Čečenci od ruské armády koupili naše zraněné, odvezli je do svého hlavního města Grozného a poté je vyměnili za své vlastní muže,“ řekl listu The Times Petro Jacenko, mluvčí ukrajinského koordinačního štábu pro zacházení s válečnými zajatci.

Čečenští bojovníci na Ukrajině působí od počátku ruské invaze. V prvních měsících se účastnili bojů v okolí Kyjeva nebo Mariupolu, posléze se jejich formace zaměřily na policejní a logistické operace na okupovaných územích.

Čečenci jsou podle The Times z tohoto důvodu nyní zřejmě méně schopni sami zajmout ukrajinské obránce, což se nabízí jako možné vysvětlení, proč kupují od ruské armády zajatce, které pak mohou vyměnit za své vlastní muže nacházející se v ukrajinských zajateckých táborech.

Kadyrov loni v květnu prohlásil, že na Ukrajinu poslal 26 tisíc bojovníků, z nichž nejméně sedm tisíc bojovalo na frontě. Tvrzení nelze nezávisle ověřit.

K těm, které ruská armáda prodala Čečencům, patří jednačtyřicetiletý Vjačeslav Levyckyj. Do spárů nepřítele se dostal loni v únoru poté, co při nočním náletu u obce Avdijivka utrpěl zásah do obou nohou.

„Když jsem se další den probral, zůstal jsem sám a několik dní jsem se plazil a hledal zbytek naší formace,“ popsal The Times.

Namísto spolubojovníků ale narazil na Rusy, kteří ho po několika dnech bez poskytnutí ošetření předali čečenských vojákům. Ti ho odvezli do Grozného, kde mu v nemocnici museli amputovat obě nohy a také ruce, které se vinou mrazů a zanedbání péče nepodařilo zachránit.

„Po zotavení mě převezli do sklepa, kde mě spolu s dalšími šedesáti ukrajinskými vězni připravovali na výměnu za pět Čečenců,“ dodal voják, jenž se loni v červnu v rámci výměny vrátil domů s dalšími 39 Ukrajinci.

Podle Levyckého se mu v zajetí dostalo relativně dobrého zacházení. „Nebili mě a dali mi invalidní vozík,“ popsal z rehabilitačního centra ve Lvově.

Jeho případ je ale výjimkou. OSN loni zveřejnila zprávu, podle které 92 procent z 200 ukrajinských válečných zajatců zažilo v rukou Rusů špatnému zacházení či mučení, které zahrnovalo bití, týrání elektrickým proudem nebo ponižování. V několika případech se ukrajinští vojáci vrátili ze zajetí vykastrovaní.

Obě strany si od začátku bojů pravidelně vyměňují zajatce, přestože mezi nimi neprobíhají žádná mírová jednání. Poslední výměna se uskutečnila 8. února, při které se na Ukrajinu vrátila stovka zajatců. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se ze zajetí vrátilo už 3 135 Ukrajinců. Podle odhadů v něm nadále zůstávají čtyři tisíce ukrajinských vojáků.

Kolik z nich se nachází v Čečně není jasné. Kadyrov v lednu nabídl USA dvacet zajatých Ukrajinců výměnou za zrušení sankcí, které USA uvalily na jeho rodinu. Později ale svůj návrh prezentoval jako provokativní žert.