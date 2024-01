VIDEO: Kadyrovci se porvali s ruskými vojáky, kteří je zastavili na kontrolu

Bojovníci čečenského praporu Achmat se na Ukrajině dostali do násilného střetu s ruskými silami. Vychází to z videa, které se šíří na ruských sociálních sítích. Potyčka údajně vznikla na kontrolním stanovišti v okupovaném Melitopolu poté, co ruští vojáci zastavili šéfa formace.