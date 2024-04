Ruská armáda sílí, Ukrajince přečíslí deset ku jedné, varuje americký generál

Ruská armáda se dokázala vrátit do stavu, v němž byla na začátku invaze na Ukrajinu. Dokonce je teď početnější. Uvedl to šéf americké armády v Evropě Christopher G. Cavoli. Podle něj hrozí, že Rusové Ukrajince přečíslí v poměru deset na jednoho. Varoval, že bez americké podpory Ukrajina může prohrát, což by povzbudilo Moskvu v další agresi proti evropským státům.