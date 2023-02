Nejsme netvoři ani gangsteři. Čečenci na Ukrajině bojují s Rusy i předsudky

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Jednou mi jeden Ukrajinec řekl, že ať uděláme cokoliv, pořád budeme pro místní teroristé a gangsteři. Ale nám je jedno, co si o nás myslí Ukrajinci, Američané nebo kdokoliv další. Jsme tu, protože to tak cítíme,“ říká osmatřicetiletý muž s přezdívkou Tór z praporu Džochara Dudajeva.

Ten patří k nejméně dvěma dalším jednotkám čečenských dobrovolníků, kteří válčí na ukrajinské straně proti Rusům a účastní se bitev v první linii.

Tór a jeho spolubojovníci na Ukrajině čelí také krajanům z neblaze proslulé milice čečenského vůdce Ramzana Kadyrova podporované Kremlem. Ta nicméně působí zejména v týlu ruského vojska a za natáčení teatrálních videí na sociální sítě dostala od Ukrajinců přezdívku „tiktoková armáda“.

Prapor Džochara Dudajeva nese jméno po prvním postsovětském prezidentovi nezávislého Čečenska a původně vznikl jako „mírová jednotka“. „Tak jen odpočívejte v pokoji, Rusové,“ říká ironicky Tór. Batalion se bojů na Ukrajině účastní od roku 2014, kdy Rusko anektovalo poloostrov Krym.

„Kadyrov a jeho muži otrávili naši pověst“

Mnozí z jeho bojovníků jsou čečenští emigranti první nebo druhé generace, kteří uprchli před Kadyrovovou tyranskou vládou. „Bojujeme za Ukrajinu, protože se stala nejlepší šancí k osvobození národů žijící pod ruskými opratěmi,“ popsali bojovníci listu The Guardian.

Podle nich je vnímání Čečenců na Ukrajině „velmi špatné“. „Naši pověst otrávil Kadyrov a jeho muži. Moskva posílá už třicet let do světa propagandu, že jsme všichni barbaři, zvířata a neumíme ani pořádně mluvit,“ říká Tór, podle kterého se Kremlu takový narativ hodí k zastrašení nepřátel.

Ačkoli prapor působí pod velením ukrajinské armády, nedostává nic z rozpočtu. Neustále proto hledá dárce, kteří mu finance nebo vybavení zasílají z celého světa. „Máme i dárce z Mexika, věnoval nám dvě auta,“ říká Tór.

Batalion Džochara Dudajeva od počátku invaze dosáhl působivých výsledků. V březnu prováděl sabotážní a průzkumnou činnost, když se Rusové snažili zaútočit na Kyjev. Později se zapojil do osvobozování Izjumu na severovýchodě země. „Jsme velmi hrdí, že jsme mohli přispět,“ říká Tór.

„Ruská taktika je vše zničit a poslat pěchotu“

Posledních čtrnáct dní je prapor u Bachmutu v Doněcké oblasti, kde probíhá krvavá bitva. „Bojuje se dům od domu. Neexistují žádné obranné pozice pro Ukrajince, protože Rusové jednu budovu po druhé zničili,“ líčí seržant s vojenskou přezdívkou Maga.

„Rusové mají spoustu těžkého dělostřelectva a ukrajinská armáda ho nemá dost k udržení svých pozic. Je nedostatek minometů. Ruská taktika je všechno zlikvidovat, nechat jen ruiny a pak poslat pěchotu. Je to stejná strategie, kterou proti nám používali ve válce v Čečensku,“ dodává Maga.

Prapor nedostatek zbraní frustruje. V posledních týdnech ho rozhněvalo zejména pomalé tempo Německa, které dlouho váhalo ohledně dodávek tanků Leopard 2 na Ukrajinu. „Pokud dáte Ukrajině zbraně, postará se o zbytek, aniž byste museli prolévat svou krev,“ podotýká Tór.

Pokud jde o boj za zemi, která si jeho národem není úplně jistá, věří, že pohled Ukrajinců na Čečence se může změnit. „Je to hlavně starší generace lidí. Také v Čečensku máme lidi, co stále věří, že patříme k Rusku. Bojujeme za budoucnost pro Ukrajinu, pro nás, pro mladou generaci. Nezajímá nás názor těch, co věří ruské propagandě,“ uzavírá.