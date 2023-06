Ukrajinští vojáci se vrací ze zajetí vykastrovaní. Genocida, míní psycholožka

Ukrajinští vojáci ve věku 25 a 28 let padli loni do ruského zajetí – první z nich v něm strávil jeden měsíc, druhý tři. Oba se nakonec vrátili domů při výměně zajatců a armáda jim doporučila navštívit psycholožku Anželiku Jacenkovou v Poltavě specializující se na navrátilce z fronty.

„Oba měli sebevražedné sklony. Mladší z nich se pokusil zabít. Z předchozích případů jsem věděla, že je v zajetí asi mučili,“ řekla Jacenková listu The Times. „Jestli je někde peklo, tak je to ještě horší,“ řekl jí během sezení jeden z mužů. Když se psycholožka dozvěděla, co se vojákům stalo, podle svých slov se „poprvé zachovala neprofesionálně“.

„Ještě jsem neslyšela něco tak hrozného. Omluvila jsem se, že musím jít na záchod a tam jsem se rozplakala. Nechtěla jsem, aby to viděli,“ míní.

Rusové oba Ukrajince nejdříve surově zbili a poté je vykastrovali nožem. „Jeden z nich mi řekl, že nechápe, jak je možné, že nezemřel, protože všude byla špína a pod ním obrovská kaluž krve,“ uvedla Jacenková.

„Není to samozřejmě jen fyzické poškození. Jsou to mladí muži, kteří byli na začátku svého sexuálního života. A pak je v jediné sekundě po všem. Nepřítel těžce poškodil jejich důstojnost. Rusové jim řekli, že to dělají, aby nemohli mít děti. To je pro mě genocida,“ dodala psycholožka.

Podle ní se starší z vojáků nyní vrátil na bojiště a účastní se protiofenzivy na jihu země. „Trval na tom. Myslím, že s ohledem na jeho příběh chce na frontě zabíjet Rusy. Bojím se ale, jestli tam nechce umřít také on sám,“ uvedla.

Rusové zřejmě vykastrovali mnoho mužů

Za šestnáct měsíců ruské invaze padly do zajetí tisíce vojáků na obou stranách. Poslední výměnu zajatců oznámila kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského minulé pondělí. Do vlasti se při ní vrátilo pětadevadesát vojáků. Od začátku bojů se podle Kyjeva vrátilo z ruského zajetí už 2 500 Ukrajinců. Kolik dalších na návrat čeká, není jasné.

Mnozí Ukrajinci po propuštění popsali, že je Rusové v zajetí bili, týrali hladem a všemožně mučili, například za použití elektrického proudu.

„Moji pacienti nejsou jediní, které nepřítel vykastroval. Popsali mi, že Rusové kastraci prováděli velmi zručně, jako by to nedělali poprvé. Od svých kolegů vím, že léčili další takové muže,“ uvedla Jacenková.

Loni v létě se na sociálních sítích objevilo šokující video, na němž ruští vojáci vykastrovali a zavraždili zajatého ukrajinského vojáka. Kyjev v reakci slíbil identifikaci. dopadení a potrestání všech pachatelů. Čin odsoudili také představitelé EU a lidskoprávních organizací.

Ruská armáda se během invaze na ukrajinském území opakovaně dopustila válečných zločinů, včetně vraždění, trýznění a znásilňování civilního obyvatelstva. Moskva rovněž protiprávně z ukrajinského území vyvezla na 16 tisíc dětí. Rusko to navzdory množícím se důkazům odmítá.

Ať už se pachatele zvěrstev podaří dopadnout či nikoli, život jejich obětí se podle Jacenkové nenávratně změní. „Mladší z mužů měl partnerku, která mu řekla, že ho bere takového, jaký je, ale pro něho bylo příliš těžké s ní zůstat, takže se rozešli,“ popsala psycholožka.

„Rusové nás nemohou porazit na bitevním poli, pomáhá nám celý svět. Tak dělají tohle, aby nás demoralizovali, šířili mezi námi strach a pomstili se nám. Proto vyhodili do vzduchu Kachovskou přehradu. Nemohou mít Cherson, tak ho raději zničí,“ domnívá se Jacenková.