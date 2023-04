Ukrajinskému zajatci uřízli hlavu ruští žoldnéři, tvrdí zběh od Wagnerovců

Zavraždění zajatého ukrajinského vojáka mají na svědomí ruští žoldnéři z Wagnerova uskupení, které poznal jejich někdejší spolubojovník zběhlý do Norska. Uvedla to organizace Gulagu.net, která pomohla několika ruským vojákům utéci do ciziny. Video údajně zachycující, jak ruští vojáci odřezávají ukrajinskému vojákovi hlavu, vyvolalo šok a pobouření.