Manifest tiché hrůzy. Dětská videa ukázala teror na ruských školách

Káťa Vlasovová a Denis Muravjov byli na první pohled obyčejní teenageři z Pskova. Seznámili se ve škole a v patnácti letech z toho byla jejich první velká láska. Obzvlášť Denis ji hodně prožíval, začal flinkat školu i tréninky kickboxu a často se hádal s matkou, která mu dávala hodně prostoru.

U Káti byly rodinné poměry složitější, především kvůli striktním postojům jejího otčíma, kapitána policejního specnazu. Když ji jednou vyvlekl za vlasy z Denisova domu a na ulici ji zmlátil, Káťa se na sociální sítí VKontaktě svěřila, že pomýšlí na sebevraždu.

O pár dní později se s Denisem vloupali do chaty jejího otčíma v městečku Strugi Krasnyje, kde našli arzenál střelných zbraní. Postřelili Kaťjinu matku, která je přišla hledat a pak zahájili i palbu na policejní auta. Poslední okamžiky svého života natáčeli na mobil a streamovali na internet.

„Zabijeme se?“ ptá se Káťa. „Ale ne na kameru. Nechci před kamerou. Prostě se zabijeme,“ odpovídá Denis. Oba deváťáci pak s ledovým klidem řeší, jak si správně strčit pušku do pusy a jestli sebevraždu stihnou dřív, než do chaty vrazí zásahovka.

Otřesné záběry ze severozápadní periferie Ruska tvoří krvavou pointu dokumentárního filmu Manifesto, který od 20. března budou moci vidět i návštěvníci festivalu Jeden svět. Snímek kompletně sestavený z amatérských videí nalezených na internetu ukazuje depresivní dospívání v současném Rusku.

Mozaika videí z YouTube, Instagramu a TikToku nejdřív ukazuje ranní rutinu malých vlogerů, puberťáckou snahou o lajky ovšem záhy začne prosakovat násilí a tupost vzdělávacího systému. Učitelé děti bezohledně mlátí a nadávají jim, za přivřenými dveřmi kabinetu je osahávají a při rodinné výchově do nich hustí, že žena musí být muži vždy po vůli.

Lhostejná tvář Vladimira Putina shlíží z nástěnek na projevy loajality, žáky kající se za účast na opozičních demonstracích i fingované útoky maskovaných teroristů, proti nimž je branná výchova na československých školách 80. let legrace. Poslední třetinu filmu tvoří autentické záběry z řádění šílených střelců – například z Kazaně, kde devatenáctiletý mladík před třemi lety zavraždil devět lidí.

Posbíraná videa mluví sama za sebe, autoři k nim nepřidali žádný komentář. Pouze na začátku konstatují, že jejich cílem rozhodně není podporovat jakoukoli opozici ani nabádat někoho k nelegální činnosti. Dokument samozřejmě nemůže být v Rusku uváděn a koluje výhradně po zahraničních festivalech.

Nabízí se otázka, nakolik režisérka diváky manipuluje už samotným výběrem nahrávek. Nevypadalo by při šikovném střihu podobně depresivně i české nebo americké školství? Neřadí nahrávky tak, aby ruské školství vypadalo jako čisté peklo? Režisérka skrývající se za pseudonymem Angie Vichoto namítá, že ukazuje jen to, co zajímá školáky. Pokud pro ně nějaké téma nebylo zajímavé, tak ho prostě na svůj mobil nezachytili.

„Každé to dítě je pro mě hrdina. Každého z nich jsem se snažila pochopit. A pak jsem z nich vytvořila masu, aby jejich hlasy zněly jako sbor. Je to chór bez sólistů. Je to hlas generace, její manifest. Nesnažila jsem se hledat odpovědi, pouze pokládám otázky,“ vysvětlila pro Radio Svoboda.