Ruské školy dostaly nová doporučení od úřadů. Učitelé musí citovat Putina

Příručky, které úřady učitelům základních a středních škol zaslaly, jsou dostupné i na webech některých institucí v Moskevské, Orelské či Samarské oblasti. S odkazem na ruský deník Kommersant o tom informoval internetový list Ukrajinska pravda.

Podle nové příručky má učitel nyní především „ukázat schopnost Ruska překonat negativní vlivy Západu na ekonomickou sféru ruské společnosti a dát žákům představu o hlavních směrech antisankční politiky v Rusku.“

Podle zdrojů by měl učitel podle metodologické příručky na začátku hodiny nejprve citovat Vladimira Putina. Školákům by také měl zdůraznit, že „Rusko se nyní nachází pod bezprecedentním vnějším tlakem.“

Poté je třeba se žáků zeptat, zda vědí, „jaká jsou prioritní opatření protisankční politiky jejich státu.“ Teprve poté by měl učitel vysvětlit, co jsou to sankce. Podle příručky patří západní sankce mezi „omezení určená k potrestání země za její činy“.

Podle autorů příručky je také nutné upřesnit školákům přesný význam vojenské akce na Ukrajině. Tu popisují jako „zvláštní vojenskou operaci vedenou Ruskem na Ukrajině, způsobenou nutností ochrany obyvatel Donbasu“.

Na konci vyučování musí studenti vždy vyplnit dotazník se zpětnou vazbou. Objevují se v něm např. otázky, jestli jsou sankce proti Rusku spravedlivé, zda posílí ruskou ekonomiku anebo kdo utrpí největší ekonomické ztráty? Na poslední otázku jsou podle dotazníku možné hned tři odpovědi: Rusko, země NATO, anebo všechny země světa.