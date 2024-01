Školy potřebují „skutečné muže“, ať učí vojáci, hlásá ruský poslanec

„Samozřejmě je možné a nutné to zakázat,“ prohlásil Nilov. Podle něj je na čase položit si otázku, kdo bude mít na školách „zdravý, zajímavý a hodnotný výchovný dopad“ na mládež, píše portál The Moscow Times.

Poslanec strany Spravedlivé Rusko vidí řešení v najímání vojáků. Každá škola jich podle něj potřebuje deset až dvanáct, což je počet odpovídající velikosti tankové nebo protiletadlové raketové čety.

„Nedávno jsem se díval na fotku své školy, maturitní album, a všiml jsem si, že osm lidí na té fotografii jsou učitelé. Dokážete si takovou fotku představit v nějaké dnešní škole? Prakticky nemožné. A bylo tam deset až dvanáct mužů, tři z nich byli veteráni z druhé světové války a zbylí sloužili v armádě,“ řekl podle serveru.

„Myslíte si, že v takových podmínkách, kdy je ve škole deset až dvanáct skutečných mužů, může vzniknout šikana? Šikana? Co tím chci říct? To by přece nebylo možné,“ pokračoval ruský poslanec.

Za „skutečné muže“ dneška přitom označil veterány „speciální vojenské operace“, jak v Rusku oficiálně nazývají válku na Ukrajině.