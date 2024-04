Ruští IT specialisté dál hledají práci na Západě. Jen platy jsou nízké, říkají

V prvních týdnech války se ruští IT odborníci obávali mobilizace, ekonomických dopadů či s ruskou válkou na Ukrajině jednoduše nesouhlasili. Ze země odcházeli a trend trvá i dnes. O ruské IT specialisty mají západní technologické společnosti zájem i nyní. Velmi často totiž jde o poměrně vysoce kvalifikovanou a málo nákladnou pracovní sílu. Mnoho z nich pak aktivně využívá i populární sociální sítě, mezi které se řadí hlavně LinkedIn, píše portál The Moscow Times.

„Ruští IT specialisté jsou pro západní firmy navzdory geopolitické situace stále velmi žádaným zbožím,“ tvrdí Fjodor Čemažkin, technický ředitel poradenské firmy Yakov and Partners.

Řadí se k nim i Sergej, jehož náboráři z IT prostředí oslovují poměrně pravidelně. „Pracovníci západních firem mne často oslovují a zjišťují, jestli bych měl o práci zájem. Už jsem také absolvoval několik pracovních pohovorů. Často je podmínkou prokazatelná znalost anglického jazyka,“ říká Sergej, který momentálně pracuje pro ruskou firmu a žije v Srbsku.

Někdo na Západě zůstává

Někteří ruští IT specialisté se již do své mateřské země vrátili. Mnohé totiž zlákalo osvobození od vojenské služby. Zaujala je i vyhlídka na stabilní život v domovském prostředí. Přesto se odhaduje, že více než polovina těch, kteří v prvních měsících války na Ukrajině ze země odešli, v zahraničí stále zůstává a Rusku se nedaří je dostat zpět.

„Válka pro mnohé Rusy vytvořila novou motivaci pro odchod ze země. O práci v západních firmách často stojí, i při pohovorech si vedou dobře. Úroveň technických univerzit v Rusku bývá vysoká a znalost anglického jazyka je v rámci technologického sektoru obecně na dobré úrovni,“ říká George Rowberry ze společnosti MODE, která má na starosti náborové aktivity pro malé a střední podniky. V rámci německého a britského trhu se specializuje na ruské, ukrajinské a další východoevropské IT pracovníky.

Platy na Západě se Rusům často zdají nízké

Výraznějším přesunům z Ruska na Západ tak prozatím Rusům brání jen přívětivější platové podmínky. Týká se to i Jevgenije, který z Kazachstánu pracuje pro ruskou IT společnost, v minulosti jej oslovily britské i estonské technologické podniky. „Ani jedna nenabízela nic nového. Šlo o stejnou pozici i plat. Jedinou výhodou bylo přemístění,“ řekl listu The Moscow Times. Nakonec se rozhodl v Kazachstánu zůstat a nadále pracovat pro svého ruského zaměstnavatele.

Aktuální data ukazují, že poptávka po povoleních k pobytu v Evropské unii mezi ruskými IT specialisty vzrostla v prvním čtvrtletí roku 2024 ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 o 233 procent. O práci v západních IT firmách tedy je stále zájem.

„Platy, které západní firmy nabízejí, nejsou vyšší než v případě ruských podniků. V Gruzii mohu ze své mzdy velmi dobře vyžít, ale pokud se budu muset přestěhovat do Evropy, mzda se mi o mnoho nezvýší. Západní ekonomiky jsou navíc z pohledu života mnohem dražší,“ uzavírá pro The Moscow Times i Alexej.