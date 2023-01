Ruská lež je ohromná zbraň. Proč je Putin stále oblíbený, líčí reportér Karas

Před více než rokem jste vydal kritickou knihu o Rusku s názvem A odkud bych asi tak byl?. Jak se od té doby změnil váš pohled na Rusko?

Je ještě kritičtější. Je to názor člověka, co po mnoha letech strávených v Rusku věděl, že tamní režim je zákeřný, záludný, zlý, ale netušil, že může být tak brutální. A také jsem nepředpokládal, že i ve vlastní zemi budu čelit tak silnému hlasu lidí, kteří by nejraději vrátili staré časy pod sovětským impériem. Zapomněli na to, co Sovětský svaz či Rusko dokázaly udělat s naší zemí a s naší společností.

Teprve teď na jaře začnou někteří Rusové ztrácet trpělivost s tím, že k mnoha věcem nemají přístup. A začne jim to dříve nebo později vadit.