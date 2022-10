Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Trajektorii letu raket, které dopadají na ukrajinské civilní struktury, zadává mladý tým IT odborníků z tajemného Hlavního výpočetního centra Generálního štábu (GVC). Někteří z nich působili v civilním sektoru, mimo jiné se podíleli na vývoji počítačových her. Ve společném vyšetřování to zjistila skupina investigativních novinářů.