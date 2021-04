Trenýrky Navalného, Skripalovi, puč na Balkáně. Když se ruským agentům nedaří

Ruské tajné služby nejsou v takové kondici, jakou by si zřejmě Moskva přála. Za poslední léta se jim nepovedlo už několik akcí. Není to jen zpackaná otrava opozičního politika Alexeje Navalného, jemuž agenti nastražili novičok do trenýrek a nakonec to i přiznali. K cíli nevedla ani operace k odstranění dvojitého agenta Sergeje Skripala. Posledním příkladem schopností Ruska pak je kauza Vrbětice.