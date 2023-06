Přijde únik radiace? Chystáte útok na elektrárnu, obviňují se Rusko a Ukrajina

Lichačov Ukrajinu obvinil na jednání se šéfem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaelem Grossim v Kaliningradu.

„Očekáváme od MAAE konkrétní kroky, které předejdou útokům ukrajinských ozbrojených sil, jak na Záporožskou jadernou elektrárnu, tak na přiléhající území a zařízení kritické infrastruktury,“ citovala agentura Reuters prohlášení šéfa Rosatomu.

MAAE tento týden sdělila, že po zničení Kachovské přehrady, z níž elektrárna za běžných podmínek čerpala vodu potřebnou pro chlazení reaktorů, čelí nyní zařízení „výzvám souvisejícím s vodou“. Rovněž upozornila, že situace v oblasti je vzhledem k ukrajinské protiofenzivě napjatější.

Během protiofenzivy se Ukrajina bude snažit vytlačit ruské síly z rozsáhlých území na východě a jihu Ukrajiny, kde leží i Záporožská elektrárna, největší jaderné zařízení v Evropě.

Napadená země v minulosti opakovaně obvinila Rusko z ostřelování míst v bezprostřední blízkosti elektrárny. Moskva to popírá a viní z něj naopak Ukrajinu.

Ve čtvrtek pak Zelenskyj s odvoláním na informace od vojenské rozvědky a tajné služby SBU uvedl, že Rusko připravilo vše potřebné pro útok na Záporožskou jadernou elektrárnu, který by způsobil únik radiace.

Zelenského varování přišlo zhruba dva týdny poté, co destrukce Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny vyvolala katastrofické záplavy, které si podle oficiálních údajů vyžádaly přes 60 obětí na životech a podle odhadů způsobily také ohromné materiální a environmentální škody.

Ze zničení přehrady Ukrajina viní Rusko. Moskva však popírá, že by za destrukcí stály její síly, a připisuje ji naopak Ukrajině. Ruští vojáci nicméně přehradu po měsíce okupovali a například podle rozboru deníku The New York Times důkazy naznačují, že vodní dílo bylo zničeno zevnitř, nikoli útokem zvenčí.