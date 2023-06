Prigožin obsadil Voroněž, táhne na Moskvu. Ta zavádí mimořádná opatření

Šéf soukromé Wagnerovy vojenské společnosti Jevgenij Prigožin v novém videu vyhrožoval blokádou Rostova na Donu na jihozápadě Ruska a pochodem na Moskvu. Chtěl, aby za wagnerovci přijel ruský ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.

Nejen Moskevská, ale i Voroněžská oblast zaváděly protiteroristická opatření, s prohlášením by měl v projevu k národu vystoupit prezident Vladimir Putin.

Postup Wagnerovy skupiny na jihu Ruska je ozbrojenou vzpourou, uvedlo v reakci ruské ministerstvo obrany. Žoldnéřům, kteří se nezapojí, zaručí bezpečnost. Vyzvalo také žoldnéře skupiny, aby kontaktovali ozbrojené složky a nenechali se zatáhnout do zločinných operací.

„Obracíme se na bojovníky z jednotek Wagnerovy soukromé skupiny. Byli jste lstí nalákáni do Prigožinova zločinného dobrodružství a do účasti na ozbrojené vzpouře. Mnoho z vašich spolubojovníků z několika jednotek už si uvědomilo chybu a požádalo o pomoc, aby byli schopni se bezpečně vrátit na místa svého stálého nasazení,“ citovala z vyjádření ministerstva agentura TASS.

Seizure of a building of the Russian Ministry of Defense in Rostov-on-Don. pic.twitter.com/9GEbCOvIxm