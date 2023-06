Zrada hrdinů z Donbasu, za bodnutí do zad přijde tvrdá odveta, hřímal Putin

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotním mimořádném televizním projevu prohlásil, že „ozbrojená vzpoura“ žoldnéřských jednotek je vlastizradou a že každý, kdo se postaví se zbraní v ruce proti ruské armádě, bude potrestán. Vzpouru označil za „zradu hrdinů z Donbasu“.

„Obracím se na občany Ruska, na příslušníky ozbrojených sil, orgánů činných v trestním řízení a speciálních služeb, na vojáky a velitele, kteří nyní bojují na svých bojových pozicích, odrážejí útoky nepřítele a dělají to hrdinsky. Obracím se také na ty, kteří se nechali zlákat do tohoto zločinného dobrodružství a lstí či výhrůžkami byli dotlačeni na cestu nejtěžšího zločinu - ozbrojené vzpoury,“ uvedl ruský prezident v projevu. „Je to kudla do zad, odpověď bude tvrdá,“ doplnil.

Rusko dnes podle Putina „svádí těžký boj o svou budoucnost a odráží agresi neonacistů a jejich pánů“. „Prakticky celá vojenská, ekonomická a informační mašinérie Západu je namířena proti nám. Bojujeme za životy a bezpečnost našich lidí, za naši suverenitu a nezávislost. Za právo být a zůstat Ruskem - státem s tisíciletou historií,“ doplnil dále ruský prezident. Je podle něj potřeba upustit od jakýchkoliv rozdílů a vsadit na jednotu země.

Historie se opakuje, míní Putin

Současnou situaci Putin přirovnal k období první světové války, konkrétně k roku 1917. Tehdy podle něj bylo jeho zemi vítězství ukradeno. „Intriky, hádky, politikaření za zády armády a lidu vyústily v největší šok: zničení armády a rozpad státu, ztrátu obrovských území. Výsledkem byla tragédie občanské války,“ řekl Putin

„Nedovolíme, aby se to opakovalo. Budeme chránit náš lid i naši státnost před všemi hrozbami. Včetně vnitřní zrady,“ doplnil vzápětí.

Nyní chce podle svých slov podniknout „rozhodné kroky ke stabilizaci v Rostově na Donu“. Situace je tam podle něj složitá.