Sledujeme vzpouru jednoho muže, Prigožina brzy eliminují, míní exgenerál

„Nemyslím, že jeho aktivita povede ke změně ruského režimu,“ řekl Šedivý. Situace se však podle něj odrazí na schopnosti Ruska reagovat na ukrajinskou protiofenzivu a způsobit mnoho problémů v týlové oblasti ruského teritoria.

Dodal také, že není jasné, jakou má pětadvacet tisíc Prigožinových vojáků techniku a výzbroj. „Pokud by tam byly těžké zbraně, mají omezené možnosti, protože nemohou mít dostatek zásob a pohonných hmot pro přesun k Moskvě,“ zhodnotil.

Zůstávat v Rostově na Donu a město nadále blokovat by podle něj vyžadovalo mnoho lidí. „Schopnost bránit nějaké území a nějaké získat, je proti schopnostem ruské armády, poměrně omezená,“ doplnil také.

Prigožin se podle Šedivého snaží změnit své postavení, ale jeho význam nepřekračuje význam ministra obrany Sergeje Šojgua. „Dříve nebo později Prigožina nějakým způsobem eliminují. Buď ho pošlou mimo území Ruska, nebo zatknou jako člověka, který připravoval ozbrojené povstání v Rusku,“ okomentoval.

Prigožin v pátek obvinil ruskou armádu z útoku na své muže a vyzval Rusy, aby se připojili k tisícům jeho bojovníků a zastavili „zlo, které páchá armádní velení“.

V sobotu podle Prigožina jeho muži obsadili všechna armádní stanoviště v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska, kde sídlí velitelství Jižního vojenského okruhu, které je z velké části zodpovědné za vedení války na Ukrajině. Prigožin pohrozil pochodem na Moskvu, pokud za ním nepřijedou ruský ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimova.

Analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavel Havlíček agentuře ČTK řekl, že aktuální dění v Rusku je vyvrcholením dlouhodobých sporů představitelů tamních oficiálních struktur a žoldnéřů. Situace podle něj oslabí ruského prezidenta Vladimira Putina, který mezi oběma tábory dlouho lavíroval.

„V posledních 24 hodinách jsme viděli eskalaci této situace,“ řekl. Teprve se podle něj ukáže, do jaké míry je Prigožinova operace směrem na Moskvu reálná a zda se tímto směrem skutečně vydaly nějaké konvoje.

„Konflikt je vyhrocením dvojakého pojetí vedení ruské války na Ukrajině,“ míní Havlíček. Vést válku po dvou liniích není udržitelné, obzvlášť když oficiální struktury mají k dispozici významné prostředky, ale nevykazují velkou úspěšnost.

„Myslím, že kompromis je už v tuto chvíli těžko představitelný, když z oficiálních míst včetně FSB zaznívá, že se Prigožin vymkl kontrole, jeho vojáci by ho měli zajmout,“ doplnil. Ruská tajná služba FSB už v pátek Prigožinova slova označila za výzvy k občanskému konfliktu, generální prokuratura proti němu zahájila trestní řízení za organizování ozbrojeného povstání.

Situace podle Havlíčka oslabí Putina, který mezi oběma stranami dlouhodobě lavíroval. „To nyní končí. Bude to pro něj mít negativní následky. Když se opevňuje Moskva, na to reagují lidé a ptají se, jak to, že to došlo tak daleko,“ odhaduje. „Dá se očekávat, že Ukrajina se bude snažit využít tohoto chaosu a oslabení vojenských struktur ve svůj prospěch,“ řekl k možnému zesílení nynější ukrajinské protiofenzivy.