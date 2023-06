Chladící nádrž Záporožské jaderné elektrárny je pod tlakem, hrozí protržení

Tlak na hráz sílí, protože na vnější straně hladina zadržované řeky Dněpr prudce klesla, vysvětluje MAAE. Agentura, která má v Rusy kontrolovaném zařízení své pozorovatele, situaci podrobně sleduje, ujistil její šéf Rafael Grossi.

Největší jaderné elektrárně v Evropě sice krátkodobě nehrozí žádné nebezpečí, ale zničení Kachovské přehrady a sílící vojenská činnost přinášejí „značné obtíže“, upozornil Grossi v prohlášení.

MAAE zopakovala, že v nádrži a dalších oblastech jaderné elektrárny je v zásadě dostatek vody na chlazení odstavených reaktorů a vyhořelých palivových tyčí po dobu několika měsíců, a to i v případě, že by kvůli zničení přehrady brzy nebylo možné čerpat vodu z ubývajících zásob vody z Dněpru.

Protržení by ovšem způsobilo novou komplikaci, kterou by se muselo řešit například s přispěním požární cisterny. Reaktory technici před devíti měsici odstavili, takže na zbytkové štěpení by to mělo stačit.

Grossi ujistil, že MAAE Ukrajině poskytne nezbytnou pomoc, aby se vypořádala se zničujícími důsledky katastrofy. Přislíbil, že podrobnosti o novém balíku pomoci MAAE Ukrajině představí příští týden v Kyjevě.

Navštívit má také Záporožskou jadernou elektrárnu. „Během své mise v příštím týdnu posílím náš tým expertů v zařízení s ohledem na naše zvýšené tamní aktivity,“ oznámil Grossi.

