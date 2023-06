Výbuch Kachovky strategicky nepomohl nikomu, spíš to byla nehoda, říká Bahenský

Poslechněte si celý rozhovor s analytikem Bahenským v Kontextu:

„Z vojenského hlediska odpálení přehrady smysl nedává. Lidé mají chybný předpoklad, že když se něco podobného odehraje, tak to někdo přesně takhle naplánoval za nějakým účelem. Když nic jiného, tak nám ruské vedení války ukazuje, že spousta věcí není provedena podle plánu,“ říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky Vojtěch Bahenský.

Rýsují se dvě varianty toho, co se na přehradě Nová Kachovka stalo. První je strukturální selhání stavby kvůli přeplnění vodou i po částečném poškození (ale Bahenský upozorňuje, že není expert na vodní stavby). Druhý scénář je, že byla potenciálně zaminovaná vodní elektrárna odpálená předčasně. Oběma scénářům nasvědčuje fakt, že si Rusové zaplavili první linie obrany spolu s těžkou technikou a další výzbrojí.

Vojtěch Bahenský (1991) Bezpečnostní analytik při Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO) a Peace Research Center Prague. Spolupracuje i s Ústavem mezinárodních vztahů Praha. Vystudoval obor bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Zabývá se především hybridními válkami a hrozbami, mezinárodní bezpečností, strategickými studii a projekcí vojenské moci. Je místopředsedou Správní rady AMO.

„Kontrola přehrady byla v ruských rukou, takže i v případě pouhého selhání přehrady padá vina na Rusy, protože se o ni nestarali a nenahlásili případné problémy s ní,“ zdůrazňuje Bahenský a říká, že strategicky nepomůže vůbec nikomu a zejména uškodí civilistům.

Katastrofu na Kachovské přehradě přirovnal ministr zahraničí Jan Lipavský k použití zbraní hromadného ničení. Podle Bahenského je přiléhavější srovnání potenciálního odpálení přehrady se strategickým bombardováním. Právě tento druh psychologického tlaku na civilní obyvatelstvo spíše posiluje vůli bojovat než paralýzu.

Ze středy na čtvrtek začaly bouřlivé boje u Orichiva 60 kilometrů od města Záporoží. Jedná se o první velké nasazení západních tanků proti ruským silám. „Nemá smysl rozebírat taktickou rovinu, u kterých vesnic to vypadá nadějně, protože to nevím, ale ukrajinský konflikt se povede v Záporožské a západní Doněcké oblasti jižně směrem ke Krymu. Neříkám přímo na něj, to by byl obrovský úspěch,“ říká zdrženlivě analytik.

Ukrajina se podle analytika bude snažit o jeden hluboký průlom fronty tak, „aby Rusové ideálně neměli možnost uvést do provozu alespoň improvizovanou linii obrany.“ Nejlogičtější se mu jeví, když budou útočit na několika osách a nalézat slabiny celé fronty. O tom, která z nich to bude, možná nemají teď jasno ani sami Ukrajinci.

Musí pak Rusy překvapit a v závodu s časem být dostatečně rychlí, jak jsme to viděli u charkovské ofenzivy. Bahenský však varuje: „Nemějte představu, že pokud uvidíte jednu fotku nezdařené operace, tak se protiofenziva nepovedla.“

