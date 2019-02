Ruskem táhl pochod na památku Němcova. Rusko bez Putina, skandovali lidé

Největší pochody se konaly v Moskvě a Petrohradu, naplánované byly také ve Vladivostoku a Kirově, zde jim však úřady nevydaly potřebné povolení. Účastníci moskevské demonstrace drželi transparenty s hesly jako „Rusko bez Putina“, „Za svobodu“ nebo „Vzdali jsme se Němcovova Ruska. Je čas jej vrátit!“

Pochodu v hlavním městě se účastnili například ruský opoziční aktivista Alexej Navalnyj, Putinův expremiér a kritik Kremlu Michail Kasjanov, nebo opoziční politik Ilja Jašin.

Moskevský soud v roce 2017 odsoudil za Němcovovu vraždu pět mužů z Čečenska. Jeho rodina a kolegové však věří, že vražda byla provedena na objednávku nejvyšších pater Ruské politiky, píše web Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL).

Němcov byl zastřelen v únoru 2015, když v centru metropole přecházel most přes řeku Moskvu. Moskevský soud v roce 2017 odsoudil za jeho vraždu Čečence Zaura Dadajeva k 20 rokům vězení a čtyři Dadajevovy komplice k trestům odnětí svobody od 11 do 19 let.

Tisícový pochod na památku Němcova se v Moskvě konal také minulý rok. Podle policejních odhadů se jej účastnilo zhruba 4500 lidí, z Petrohradu byla dle agentury TASS ohlášená účast asi 2000 lidí.

Demonstranti nesli transparenty s hesly na podporu demokracie, někteří skandovali „Putin je zloděj“ nebo „Jsme Boris Němcov“. Na akci tehdy dorazili také přední liberální opoziční politici, například Xenija Sobčaková (Občanská iniciativa) a Grigorij Javlinskij (Jabloko), kteří kandidovali proti Vladimiru Putinovi v prezidentských volbách 2018.