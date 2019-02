Hlavní je rodina. Čím víc dětí, tím menší daně, vzkázal Rusům Putin

Každoroční projev, jemuž jsou kromě poslanců obou parlamentních komor přítomny stovky novinářů, hodnotí vnitropolitickou situaci země i její postavení ve světě s důrazem na stav ekonomiky a sociální sféry.

Projev má letos spíše „pracovní charakter“. Putin ve svém projevu hovoří o konkrétních problémech uvnitř Ruska a jejich řešení. Doposud se dotknul například školství, zdravotnictví, chudobu nebo zpracování odpadu.

Rozvojová podpora v těchto odvětvích by měla směřovat především do vzdálenějších oblastí Ruska. Putin plánuje státní příspěvky pro lékaře nebo učitele, kteří se rozhodnou do těchto oblastí přestěhovat.

Jedním z hlavních problémů Ruska je podle Putina pokles počtu narozených dětí, se kterým plánuje bojovat státní podporou rodin s dětmi. „Výchova dětí by neměla být překážkou blahobytu,“ uvedl ruský prezident.

Putin velmi detailně vykreslil podobu této podpory, mezi kterou budou patřit příspěvky na děti v závislosti na minimální mzdě a snížení daňové zátěže rodiny. „Bude platit jednoduchá zásada - čím více dětí, tím menší daně,“ uvedl Putin.

Na příspěvky rodinám by podle jeho slov nově mělo dosáhnout 70 % ruských rodin s dětmi.Rodinám, které mají tři a více dětí plánuje ruský stát pomoci splacením části jejich hypotéky.

Loni v prosinci odpovídal Putin v debatě na otázky občanů: