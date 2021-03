Nezastiňujte sovětské úspěchy běsněním NKVD, radí Putin filmařům

„Je móda ukazovat při popisu minulých událostí zběsilé příslušníky NKVD (sovětské tajné policie). Vždyť dokonce do mezinárodních soutěží v zásadě posílají snímky, které jsou o problémech sovětské éry. Určitě je tomu tak proto, že jiné snímky z Ruska do mezinárodních soutěží prostě nepřijímají, a tak autor předem ví, s čím může ‚proklouznout‘, a tak na to klade důraz,“ řekl ruský prezident Vladimír Putin.



„Samozřejmě, problémů je v našich nejnovějších dějinách, v sovětské době dost, je čeho si všímat, aby se nic podobného v našem životě a v budoucnosti neopakovalo,“ připustil Putin podle agentury Interfax.

Současně je ovšem prezident přesvědčen, že tyto problémy by neměly zakrývat oči Rusů a zastiňovat „veliké hrdinské činy našeho lidu, zejména v letech Velké vlastenecké války“, jak Rusové říkají části druhé světové války, začínající německým útokem na Sovětský svaz v červnu 1941.

Interfax v této souvislosti připomněl, že loni v listopadu se na plátna kin dostal film režiséra Andreje Končalovského „Dorogije tovarišči!“, který líčí zmasakrování dělnické vzpoury v Novočerkassku v roce 1962. Snímek ocenila zvláštní cenou porota na benátském festivalu, nepostoupil však mezi filmy nominované na Oscara.

Sám Putin za sovětských dob sloužil jako důstojník v řadách sovětské tajné policie KGB. Kritici jeho režimu vytýkají, že se čím dál více opírá právě o silové a bezpečnostní složky, armádu a policii, a Rusko přetváří v „obleženou pevnost“, obklopenou samými nepřáteli a s čím dál tužšími vnitřními pravidly.

Ta také čím dál více omezují interpretaci moderní historie země, která se za Sovětského svazu stala světovou velmocí. Jeho zánik Putin svého času označil za geopolitickou katastrofu.