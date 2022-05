Putin hanobí ruskou minulost, i generálové jsou vinni, míní britský ministr

„Invazí na Ukrajině Putin a jeho nejbližší okolí teď zrcadlí fašismus a tyranii z doby před sedmasedmdesáti lety a opakují chyby totalitního režimu z minulého století,“ uvedl britský ministr.

V projevu při příležitosti Dne vítězství, kterým si Rusko připomíná konec druhé světové války, Wallace mimo jiné řekl, že jsou ruští generálové stejně vinni za to, co se nyní děje na Ukrajině, jako jejich prezident a měli by stanout před válečným soudem.

Putin by si podle něj měl uvědomit, že z dlouhodobého hlediska prohrál. „Rusko už není takové jako dřív,“ řekl Wallace divákům v Národním armádním muzeu v Londýně.

Žádný Den vítězství tu prý pro šéfa Kremlu nemůže být, jen potupa a jistá prohra na Ukrajině. Podle Wallace je velmi pravděpodobné, že ukrajinská armáda tu ruskou porazí. Dodal však, že Putin „tu ještě nějakou dobu bude“, ať už se na Ukrajině stane cokoliv.

Zástupce Velké Británie projev pronesl ve stejný den, kdy centrem Moskvy duněla každoroční vojenská přehlídka za osobní účasti Putina. Letos ji však nesledoval žádný zahraniční státník tak, jako to bývalo v minulých letech.

Putin pak ve svém projevu označil invazi na Ukrajinu za preventivní zásah před údajným připravovaným útokem na Rusko. Ten prý chystalo NATO prostřednictvím Ukrajinců.