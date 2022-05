Šéf diplomacie EU chce zabavit ruské devizové rezervy. Šly by na Ukrajinu

Unijní země by měly zvážit zabavení ruských devizových rezerv a jejich následné použití na obnovu Ukrajiny, oznámil šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell. Řekl to v rozhovoru s listem Financial Times. Západ vede debatu o tom, jak donutit Moskvu, aby zaplatila část škod, které způsobila invazí na Ukrajinu, připomíná britský deník.