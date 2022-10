Rusové deportují Ukrajince, může jít o etnické čistky, tvrdí analytici

ISW poukázal na zprávy ruských úřadů z minulého týdne, podle nichž bylo několik tisíc dětí z jihoukrajinské Chersonské oblasti, zčásti okupované Moskvou, umístěno do zotavoven a dětských táborů v Rusku, zatímco na jihu Ukrajiny pokračuje ukrajinská protiofenziva.

O přesunu dětí na ruské území informovala v pátek agentura RIA Novosti s odvoláním na ruského vicepremiéra Marata Chusnullina.

Jeden z ruských úřadů také už dříve přiznal, že děti z Ruskem ovládaných oblastí Ukrajiny, které se podle něj staly sirotky, byly dány k adopci do ruských rodin. Později toto sdělení stáhl. Pokud by se informace prokázala, mohlo by to znamenat porušení mezinárodní úmluvy o prevenci genocidy, píše BBC.

V neděli ráno ukrajinská armáda obvinila proruské bojovníky, že z okupovaných teritorií vyhánějí civilní obyvatele, aby v jejich domovech mohli být ubytováni ruští důstojníci.

Generální štáb ukrajinské armády ve své pravidelné zprávě na facebooku napsal, že k vyhánění ukrajinského obyvatelstva dochází například ve městě Rubižne v Luhanské oblasti, které má pod kontrolou Rusko.

Zprávy ukrajinských zdrojů rovněž hovoří o tom, že po obnově silně poničeného ukrajinského města Mariupol by tam měli být přesídleni lidé z Ruska.