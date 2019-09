Už nejen blokace webů. Rusko a Čína své občany ještě více izolují

Podrobnosti o rusko-čínském projektu se zatím drží pod pokličkou. Podle odhadu ruského liberálního listu Vedomosti by obě země mohl přijít přibližně na 4,7 miliardy dolarů (v přepočtu asi 1,7 miliardy korun). Pro srovnání: do programu OneWeb, který má zajistit internet i v místech, kam nevedou kabely a nedosáhnou signály, se doposud investovalo 3,4 miliardy dolarů. Projekt, na kterém se podílí i evropský výrobce letadel Airbus, už letos v únoru úspěšně vynesl do vesmíru prvních šest satelitů.