Bitva o Cherson bude kritická, zní z USA. V Rusku probíhá boj o moc

„Musí s Chersonem něco udělat a někdy brzy,“ cituje list The Financial Times nejmenovaného západního diplomata. „Pro posílení morálky, pro domácí publikum a armádu, ale také jako důkaz, že jak výcvik, tak vybavení, které bylo poskytnuto, je využíváno co nejlépe.“

Američané se obávají, že přicházející zima by mohla rychlost, kterou nyní ukrajinská armáda postupuje, narušit. Cesty budou více rozbahněné, čímž vzniknou komplikace při manévrování. Znesnadněný pohyb představuje větší komplikace pro útočící než obrannou armádu, o čemž se na vlastní kůži přesvědčili útočící Rusové na počátku invaze. Nyní se role obrátily a jsou to Ukrajinci, kteří berou útokem ruské síly na okupovaných územích.

„Určitě je klíčové postupovat při osvobozování okupovaného území rychle, protože existuje pocit, že změny počasí omezí další aktivní vojenské akce v tomto regionu,“ připouští bývalý zástupce náčelníka ukrajinského generálního štábu Ihor Romaněnko.

Chytrými pohyby svých sil nutí Ukrajinci Rusy přizpůsobovat se jejich strategii. Experti soudí, že plánem Ukrajinců je odříznout a zničit složky ruských sil na jihu a východě země a zároveň přerušit bezprostřední zásobovací linky mezi těmito dvěma částmi fronty.

Dynamičtější je nyní situace na jihu. „Rusové jsou v podstatě v obranném přikrčení. Očividně bojují. Ale jsou v obranném přikrčení, na rozdíl od severu poblíž Bachmutu, kde je to svou povahou útočnější,“ uvedl během brífinku činitel Pentagonu o situaci v Chersonské oblasti.

Pro Ukrajince však Cherson bude těžký oříšek. I když tam Rusové nejsou schopni ofenzivy, pokračují v posilování obrany. „Rusové vynaložili mnoho úsilí a spoustu času, aby se zde zakopali trochu jinak než na východě,“ uvedl nejmenovaný činitel NATO. „Přichází tam na řadu matematika. Ukrajinci budou potřebovat ohromnou sílu, aby se tam dostali.“



Činitel nicméně podotýká, že Ukrajincům hraje do karet špatná ruská logistika. „Rusové jsou v drtivé většině závislí na ochraně dělostřelectva. V Chersonu platí zcela zřejmá omezení, kolik dělostřelectva mohou využít ke své podpoře vzhledem k logistickým omezením při přepravě materiálu přes řeku a ohrožením pro jejich zásobovací sklady,“ podotýká specialista na pozemní válčení z Royal United Services Institute Jack Watling.

Klíčový moment, Putin vyčerpal své možnosti

„Ukrajina by neměla kopírovat chybu z března,“ říká ukrajinský poslanec Olexij Gončarenko. „V tu chvíli jsme měli možnost vše dokončit poté, co Rusové po neúspěšném blitzkriegu ustupovali. Nyní (znovu) máme tento moment.“

Podobného názoru je i exšéf CIA David Petraeus. Ruský prezident Vladimir Putin podle něho vyčerpal možnosti ofenzivy a Rusové jsou nyní nuceni se uchýlit jen do obranných pozic. „Nemůže doslova nic dělat. Je to nevratné,“ zdůrazňuje bývalý generál, který varoval před ničivou americkou odvetou, pokud šéf Kremlu použije ruské atomové zbraně. Dodává však, že neúspěchy na bojišti neznamenají, že Rusko nemůže dát škodit, především útoky na civilní obyvatelstvo.

„Kritický moment je tu,“ domnívá se i hlasitý kritik Putina, emigrant a svého času nejbohatší Rus Michail Chodorkovskij. „Putin položil všechny své karty na stůl. A my se nesmíme nechat zastrašit výbuchem násilníka, který ví, že prohrává.“

Chodorkovskij volá po tom, aby Západ pokračoval v dodávkách zbraní a nebál se eskalace, jíž Rusko hrozí. Předvídá ústup ruských vojáků z fronty a rozsáhlou a pro Kreml velmi nepříjemnou nespokojenost veřejnosti. Odvolává se na „historický precedens“ z roku 1917, kdy ústup vojsk z fronty v první světové válce vedl k pádu režimu a bolševickému převzetí moci.

Ruský boj o moc

Podle zdrojů z ruské prezidentské kanceláře citovaných serverem Meduza projevil Putin vzhledem k ruským neúspěchům na Ukrajině „zájem v alternativních metodách válčení“. Naslouchá proto lidem, u nichž věří, že by mohli tyto jiné možnosti poskytnout. A těmi jsou čečenský vůdce Ramzan Kadyrov a zakladatel žoldácké Vagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin.

Oba v souvislosti s ponižující ztrátou strategicky důležitého města Lyman podrobili ruské vojenské vedení nezvykle ostré kritice. Navrhovali, aby velitelé šli na frontu „smýt hanbu svou krví“. Kadyrov dokonce volá po použití taktických jaderných zbraní.

Podle Meduzy výtky vůči ministerstvu obrany od známých jmen tiše podporuje „skupina mužů z FOS (Federální ochranná služba, jež se stará o bezpečnost nejvyšších ruských představitelů a má mimo jiné na starost i jaderné kufříky)“, jmenovitě pak bývalí důstojníci bezpečnostních složek s blízkým vztahem k prezidentovi – gubernátor Tulské oblasti Alexej Djumin a nynější prezidentův asistent Dmitrij Mironov.

Tito muži se kromě svých jestřábích názorů vyznačují i ambicemi. Djumin by údajně rád nahradil ve funkci ministra obrany Sergeje Šojgua.

Kadyrov a Prigožin se s těmito zástupci radikálního křídla znají a zřejmě by jejich vzestupu nebránili. Zvláště Prigožin má se Šojguem napjaté vztahy, uvádí zdroje Meduzy. „Myslí si, že armáda používá zastaralé metody a že jeho vlastní Vagnerova žoldnéřská skupina je superefektivní špičková entita. Šojgu a generálové si zase myslí, že Vagnerovci věci jen komplikují.“

Putin údajně považuje čečenské bataliony a Prigožinovu práci „za docela efektivní“ a proto nevystoupil proti jejich veřejnému hanobení špiček ruské armády. Zároveň ale zřejmě nemá v plánu na nejvyšších pozicích provádět rozsáhlé změny.

To neznamená, že nedochází k potrestání neúspěšných velitelů. Podle ruského serveru RBC Kreml nahradil velitele Západního vojenského okruhu Alexandra Žuravleva. Ruské ministerstvo obrany oficiálně jen potvrdilo sesazení náměstka ministra odpovědného za logistiku, generála Dmitrije Bulgakova.