Idiot, co zničil armádu, kritizují Putina veteráni. Podle nich nelze vyhrát

„Putin vlastníma rukama zničil vojenské mobilizační zdroje země. Ten idiot nás dostal do konfliktu s celým světem. Vytvořil okolnosti, za kterých nemůžeme vyhrát,“ běduje Vitalij Votanovskij z jihoruského Krasnodaru, jenž dříve sloužil u ruského letectva a dosáhl hodnosti podplukovníka.

Nyní patří k hrstce veteránů, kteří otevřeně kritizují útok na Ukrajinu i částečnou mobilizaci, kterou Kreml vyhlásil v září. Votanovskij a jemu podobní čelí nejen hněvu úřadů, ale i svých někdejších spolubojovníků.

„Všichni veteráni debatujeme o tom, co se na Ukrajině děje,“ řekl listu The Moscow Times (MT) jednašedesátiletý Nikolaj Prokudin, veterán sovětské invaze do Afghánistánu. „Jsem proti válce. Jsou lidé, co se mnou souhlasí, ale většina lidí je oklamána propagandou,“ myslí si.

Prokudin společně se Sergejem Guljajevem, jenž s ním bojoval v Afghánistánu, loni zorganizoval petici veteránů proti eskalaci konfliktu na Ukrajině. Mnozí ale svůj podpis po zahájení invaze zase stáhli. „Nevím, jestli mě povolají, ale bojovat nepůjdu. To radši vězení,“ říká Guljajev.

Jedním z důvodů, proč s válkou u sousedů nesouhlasí je i to, že mu sovětský voják z Ukrajiny zachránil v Afghánistánu život. Syna tohoto muže pak v roce 2014 zabili Ruskem podporovaní separatisté. „On mě zachránil ve vážné situaci a jeho syn padl při obraně Doněcku. Zabila ho moje země,“ uvedl.

Kreml jde od února tvrdě po každém, kdo se jeho „speciální operaci“ na Ukrajině odváží kritizovat. A veteráni nejsou výjimkou. Několik z nich dostalo pokutu za porušení cenzurních zákonů. Votanovského opakovaně zadržela policie. Naposledy v říjnu, když si fotil čerstvé armádní hroby v Tichorecku. „Moje zkušenost je, že vše v naší zemi je založeno na lži,“ říká.

„Když vezmu v úvahu, co se na Ukrajině děje, jak se jim snažíme vzít území za použití peněz ruského lidu, je jasné, že na to všichni doplatíme,“ myslí si Igor Knizakov, veterán rusko-čečenského konfliktu.

„Putin není na frontě, ale sedí v bunkru“

Veteráni, kteří mluvili s MT, se shodují, že zakořeněná korupce a neschopnost vyššího velení ruskou armádu k neúspěchu odsoudily už na počátku. „Ani Putin, ani ministr obrany Sergej Šojgu nesloužili v armádě, takže o stavu našich ozbrojených sil nemají představu,“ uvedl Guljajev.

Votanovskij se domnívá, že reformy, provedené za exministra obrany Anatolije Serdjukova, který stál v čele resortu v letech 2007 až 2012, ruskou armádu „prakticky zničily“. „Hlavně zkrácení povinné vojenské služby v roce 2007. Moderní válka je válkou technologií a znalostí. Za rok nenaučíte brance žádné hi-tech dovednosti,“ míní.

Guljajev za odpor proti válce zaplatil ztrátou předsednictví v organizaci veteránů z Afghánistánu. Její členové se obrátili proti němu. „Řekl jsem jim, ať Putinovi nevěří. Nevede naše muže na bílém hřebci, ale sedí v bunkru v Kremlu nebo v paláci se svými jachtami a děvkami,“ prohlásil.

Putin uvedl, že chce v rámci mobilizace povolat na Ukrajinu na 300 tisíc ruských mužů. Ačkoli podle prezidenta to mají být lidé s předchozími bojovými zkušenosti, z mnoha míst napříč zemí přicházejí informace, že si armádní úředníci berou koho chtějí, bez ohledu na pravidla.

Rusko už na Ukrajinu poslalo to nejlepší, co má

Ruská armáda začátkem roku podle indexu Global Fire Power platila za druhou nejsilnější armádu světa. V aktivní službě má dle tabulek 850 tisíc lidí a dalších 250 tisíc v zálohách. Kolik mužů Kreml na Ukrajinu do vyhlášení mobilizace poslal, není jasné. Magazín Financial Times to odhadl na 200 až 250 tisíc. Ukrajina oproti tomu nyní disponuje až milionem vojáků.

Ztráty Ukrajinská vláda tvrdí, že nepřítel v bojích přišel už o 50 tisíc mužů. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že na Ukrajině zemřelo šest tisíc jeho vojáků. Údaje ani jedné ze stran nelze ověřit. Američtí činitelé odhadují, že Rusko má asi 25 tisíc mrtvých a trojnásobek zraněných. Počet padlých vojáků na ukrajinské straně OSN odhadla na devět tisíc.

„Protiofenziva v Charkovské oblasti ukázala, že Rusové mají potíže s generováním vojáků. Jednoduše jich neměli dost na udržení této linie,“ uvedl britský analytik Phillips O’Brien. „Rusko během prvních týdnů ztratilo nejlepší části své armády a zbývající nejlepší části jsou přetěžované a vyčerpané,“ doplnil Dimitri Minic z Francouzského institutu mezinárodních vztahů.

Ministr obrany Šojgu v úterý uvedl, že řady ruských sil se od oznámení mobilizace rozšířily už o 200 tisíc lidí. „Vojáci nyní absolvují výcvik,“ řekl a zdůraznil, že povolané muže vyšle armáda do míst, kde se na Ukrajině bojuje, pouze po „sladění s již nasazenými jednotkami“.

Putin i Šojgu sice opakovaně ujišťovali, že všichni nově povolaní do zbraně před vysláním na Ukrajinu projdou výcvikem, ale velení ukrajinské armády tvrdí, že to ve všech případech neplatí. Podle ukrajinské strany byli už někteří mobilizovaní vysláni do míst intenzivních bojů.