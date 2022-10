ANALÝZA: Co udělají USA, když Rusko použije atomovou bombu? Jsou tři možnosti

Co by se tedy stalo, kdyby Rusko nasadilo jadernou zbraň? Záleží na tom, co a jak by to udělalo. Pro laiky to vypadá, že otázka stojí jen v černé a bílé: bomba, nebo ne, ve skutečnosti obě strany mají spoustu šprušlí, po nichž mohou stoupat po žebříku jaderné eskalace.

Kreml jako hrozbu může provést jen jaderný test, což by byla bomba i doslova, protože něco takového tu nebylo od roku začátku 90. let. USA a Rusko nyní atomovky testují jen počítačově. Mimochodem, test považují momentálně experti za krok, který je pro Moskvu nejatraktivnější. Kreml však může jako výhrůžku taky odpálit nálož kdesi nad Černým mořem, aby to dobře viděli třeba z Oděsy.

Ale nás zajímá konkrétní situace: Rusko použije na Ukrajině taktickou jadernou zbraň. Co bude dál?