Analytik: Francii s Německem ovládá byznys. Čeká Ukrajinu „nový Mnichov“?

Západ se podle Milana Mikuleckého zdráhá dodat například střely s plochou dráhou letu, taktické rakety, které mají dolet v řádech stovek až tisíců kilometrů. „Ty by mohly skutečně ohrožovat ruské zázemí, mohly by zlikvidovat třeba most přes Kerčský průliv na okupovaný Krym.“

Právě přes něj probíhá zásobování ruských vojsk na jihu a jihovýchodě Ukrajiny. „Když se podíváme na jednání mezi vůdci Německa, Itálie a Francie, tak mám pocit, že tady opět dochází k něčemu, co zná Československo z roku 1938 z Mnichova.“

Byznys s Ruskem je přednější

Milan Mikulecký si myslí, že zájmem minimálně těchto tří evropských zemí je pokračování výhodného byznysu s Ruskem, a to i na úkor řady východoevropských zemí, kde má Rusko své strategické zájmy.

„Když se podíváte na ty neustálé telefonáty, které probíhají mezi francouzským prezidentem, německým kancléřem a Vladimirem Putinem, tak to jsou hovory, o kterých nám nikdo nic neřekne. Nevíme, co je jejich skutečným obsahem. Nikdo neřekne, proč neustále probíhají, přestože od začátku konfliktu k ničemu pozitivnímu nevedly,“ kritizuje Mikulecký západní lídry.

„A do toho přicházejí z těchto zemí vyjádření, že by bylo dobré donutit Ukrajince k tomu, aby uzavřeli nějaké příměří, že se nakonec budou muset smířit s nějakou ztrátou území,“ navazuje analytik. Přitom Ukrajině se právě v tuto chvíli daří na východě přebírat iniciativu a postupně získávají například území v okolí Charkova zpět pod svou kontrolu.

„Hlavně ve Francii a v Německu má byznys velký vliv na politiku,“ míní Mikulecký. „A musíte se podívat na to, které země mají největší investice v Rusku a které tam nejvíce ekonomicky krvácejí. Hodně teď bude záležet na veřejném mínění, které je teď na straně Ukrajiny a politici jej nesmějí přehlížet. Důležité bude také hospodářství a sociální smír v EU. Pokud politici dopustí, že ještě více vystřelí inflace, že porostou ceny paliv, nebude plyn na zimu, bude se zavírat průmysl, tak logicky ta podpora Ukrajině klesne.“

Válcování Ruska? Tak to zdaleka není

A jak se podle bezpečnostního analytika v tuto chvíli vyvíjí konflikt na Ukrajině? Vítězí podle něj Ukrajina, nebo Rusko? „Podle mě nikdo nevítězí, naopak prohrávají všichni. Prohrávají zabití civilisté, trpí ekonomika, a to nejen Ukrajiny. Bude trpět ekonomika celého světa, včetně oblastí, u kterých by nás to ani nenapadlo. Mluvím třeba o Africe, blízkém východě, Asii.“

„Každopádně Rusům se zatím nepodařilo naplnit jejich cíle. Ale to, že Ukrajinci na první pohled vyhrávají, neznamená, že by převzali nějakou maximální iniciativu na bojišti a dokázali by jasně válcovat Rusy. Tak to zdaleka není. Po vojenské stránce je konflikt vyrovnaný,“ říká analytik.

„Teď bude skutečně záležet na tom, nakolik se Ukrajincům podaří udržet pozornost a nakolik se jim podaří udržet ochotu svobodného světa jim pomáhat,“ doplňuje Mikulecký.

„Rusové se teď snaží likvidovat ukrajinskou infrastrukturu, například rafinérie, což je Achillova pata všech bojujících armád od doby vynálezu spalovacího motoru. Když není benzín, tak armáda stojí. Rusové likvidují i ukrajinskou železnici. Aby prostě nemohli zahraniční vojenskou pomoc přesouvat na bojiště,“ říká analytik.

„A to je klíčové. Pokud se Ukrajincům podaří udržet průchodné tepny pro jejich armádu, tak mají šanci postupně Rusy vytlačovat. Ale že by se jim to podařilo na celém území, navíc v dohledné době, v to nevěřím,“ tvrdí Mikulecký.

Putinův režim neoslabuje

„Když se totiž podíváte na mapu Ukrajiny, tak většina vodních toků směřuje ze severu směrem na jih do Černého moře,“ popisuje analytik. „To znamená, že musíte neustále přecházet řeky a Rusové už na to přišli. V místech, kam se stahují, už vyhazují mosty do vzduchu. Na to, aby ukrajinská armáda mohla postupovat v celé šíři fronty, by potřebovala ohromné množství ženijní techniky.“

„A ta by měla ohromnou spotřebu paliv i lidské síly, které Ukrajina nemá na rozdávání. Takže si myslím, že Ukrajina bude postupovat v místech, kde jí to Rusové umožní, protože tyto lokality nebudou považovat za strategické. Na jihu to bude významně těžší, protože tam Rusové měli od začátku konfliktu dostatek času připravit se na obranu. A samozřejmě jakýkoliv útok je mnohem náročnější na logistiku než následná obrana,“ myslí si Mikulecký.

Bezpečnostní analytik hovořil v Rozstřelu i o tom, jak silná je pozice prezidenta Vladimira Putina v Rusku. „Já bych rozhodně nesázel na to, že oslabuje Putinův režim, to v žádném případě ne. Ten je velice dobře vystavěný, má pevné základy a nemyslím si, že by v Rusku byla jakákoliv síla, která by ho dokázala násilně nebo pod nějakým větším tlakem sesadit.“

Propaganda a nákup armádní techniky

Podle Mikuleckého je obliba Putina mezi ruskou populací reálná. „Není to tak, že si lidé něco brblají pod vousy. To, co on říká, rezonuje s tím, co ruská společnost dlouhodobě cítí, kde ona sama vidí Rusko, kde by ho chtěla vidět. To je postoj většinové ruské společnosti.“

Mikulecký si dokonce myslí, že některé kritické výtky vůči ruskému vedení války jsou přímo řízené Kremlem, aby budil dojem pluralitní diskuse. Platí to podle něj i o Michailu Chodarjonokovi, ruském vojenském analytikovi a plukovníkovi protivzdušné obrany ve výslužbě, který v celoplošné ruské televizi kritizoval ruskou propagandu a uspokojení z vývoje konfliktu. Dva dny po svém původním prohlášení pak svá slova zmírnil.

Jak vnímají konflikt mimoevropské státy, včetně islámského světa, který Milan Mikulecký osobně dobře zná? Jak se může vyvíjet postoj Indie nebo Číny? A hrozí to, že Rusko použije jaderné zbraně? I o tom hovořil Milan Mikulecký v Rozstřelu.

Bezpečnostní analytik, který v minulosti působil i na českém ministerstvu obrany, v rozhovoru kritizoval také plány vlády na modernizaci české armády. Za neprozřetelný označil možný nákup amerických stíhaček F-35, přičemž by preferoval bezplatné převzetí stávajících strojů JAS-39 Gripen od Švédska a následné prodloužení kontraktu s touto firmou, který by předpokládal i povinnost modernizace a servisu letounů.

Nezamlouvá se mu ani nákup německých tanků Leopard 2A4. Podle něj by bylo pro českou armádu, která spolupracuje v rámci zahraničních misích zejména s Američany, výhodnější, aby nakoupila zámořské tanky Abrams.