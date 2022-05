Šedivý: Hledal jsem na přehlídce Gerasimova. Je zraněný, nebo ho Putin odstavil

Šedivého překvapila smířlivost projevu ruského prezidenta. „Ačkoliv Putin zopakoval, proč Rusko zaútočilo na Ukrajinu, když mluvil o neonacismu, rozšiřování infrastruktury NATO i o tom, že Donbas považuje za ruské území, přece jenom jsme čekali, že projev bude mnohem útočnější,“ řekl.

„Byly dokonce debaty o tom, že vyhlásí válku, když ne celému světu, tak minimálně Ukrajině,“ říká generál. „Ale to se vůbec nestalo. Navíc přehlídka v podstatě nevybočila z normálu, dokonce bych řekl z hlediska počtu i druhů techniky byla dost umírněná. Jako by šlo o rutinní záležitost.“

Podle bývalého náčelníka generálního štábu měla být přehlídka na Rudém náměstí původně koncipována jako defilé vítězných vojsk. „Vše je ale jinak. Proto Putin zvolil umírněnou verzi projevu i prezentace vojsk.“

Západ se bál, s čím Putin přijde

Podle Šedivého byl Západ značně nervózní z toho, s čím Putin při přehlídce přijde. „Bohužel řada závěrů, které přicházejí zejména z Británie, případně Spojených států amerických, je hodně přehnaná. Přece jenom my ve střední Evropě vnímáme mentalitu Rusů a Putina z jiného úhlu, ne tak vyhraněně. Asi bylo málo pravděpodobné, že Putin vyhlásí válku celému světu. Ale oficiální vyhlášení války Ukrajině přijít skutečně mohlo,“ říká generál.

Jeden z poradců ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč dokonce prezidenta Putina nazval „starým, nemocným a k smrti vyděšeným mužíčkem“. Generál Šedivý ale Putinův projev za vyděšený nepovažuje.

„Vystupoval vcelku vyváženě. Zatímco někdy v minulosti, zejména v únoru, jsme v jeho tváři viděli aroganci a zároveň momenty ztráty kontroly nad sebou samým, tady vystupoval zcela normálně. Nemyslím si, že by při projevu Putin prokazoval nějakou abnormalitu,“ míní Šedivý.

Vladimir Putin v projevu znovu otočil na Západě používaný narativ o invazi. Prohlásil, že útok byl preventivní a obvinil Západ, že chystal okupaci Ukrajiny. Ruský vpád ospravedlnil jako „vynucené, včasné a jedině správné řešení“. Podle generála Šedivého tak Putin znovu překrucuje skutečnost. Západ podle něj měl zájem na dohodě s Ruskem a jednal s ním jako s rovnocenným partnerem. „Byla tu letitá snaha vést s Ruskem dialog,“ dodává.

„Vzpomeňme si na reset vztahů za prezidenta Obamy, což byla podle mého názoru dost velká chyba ze strany Američanů. Ale byl to skutečný návrh na komunikaci. Prezident Trump měl rovněž dokonce velmi vstřícný přístup k prezidentu Putinovi,“ vzpomíná bývalý náčelník generálního štábu.

Ochotu k jednání však podle Šedivého musejí mít obě strany sporu. „A pokud chtěl v poslední fázi komunikace Putin posunout hranice Severoatlantické aliance před rok 1997, tedy dokonce před vstup Česka, Polska či Maďarska do NATO, tak to je zcela neakceptovatelný požadavek.“

Absence Gerasimova

A měl se prezident Putin, co se vojenské techniky týče, vůbec čím novým pochlubit světu? „Vůbec neměl, to je podstatná věc. Sice ukázal tři tanky Armata, několik tanků T-90M, ale v podstatě nic nového tam nebylo. Defilovala vojska, která jsme všichni znali. A nemohl se pochlubit ani výraznějším úspěchem na bojišti,“ říká generál.

Rusové tak podle Šedivého nemají nic, co by mohlo zásadně válku na Ukrajině rozhodnout. „Nemají nic takového ani z pohledu technologií, ale ani z hlediska počtu. Prostě nic, co by mohli přesunout na bojiště.“

Na přehlídce podle všeho chyběl i náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov, to Jiřího Šedivého překvapilo. „Čekal jsem, že bude stát alespoň někde opodál, ale skutečně tam nebyl. Mohl být zraněný, jak se psalo, možná k tomu došlo při nějakém bombardování během inspekční cesty,“ spekuluje Šedivý.

„Nebo by mohlo platit to, že za stavu, kdy armáda prokazuje nízkou úroveň připravenosti i nízkou úroveň schopností velitelského sboru, už může být generál Gerasimov na nějaké jiné koleji, třeba i odstaven. Uvidíme, co se stane v nejbližších dnech, ale podivné a zvláštní to skutečně je,“ dodává.

Putinova bezpečnost na náměstí

Jiří Šedivý se vyjádřil i k tomu, proč se neuskutečnila letecká přehlídka. Podle něj je zbytečné spekulovat o tom, že by ji ohrozila sabotáž či by při ní byla ohrožena bezpečnost prezidenta. Navíc už k tomu došlo opakovaně i v minulosti. „V tom bych věřil ruskému velení, že zřejmě nebylo pro přehlídku ideální počasí,“ říká generál.

Vladimir Putin se po Rudém náměstí nakonec pohyboval volně, nechránilo ho neprůstřelné sklo, chodil i mezi řadovými vojáky či veterány a nic nenasvědčovalo tomu, že by byl v úplné izolaci od svého okolí.

„Rudé náměstí bylo také dostatečně zabezpečeno. Nevěřím tomu, že by tam mohl vstoupit někdo, kdo bude mít u sebe zbraň, případně výbušninu, anebo by tam byl přítomen nějaký nájemný ostřelovač. Vše bylo podle mě pod pečlivou kontrolou armády a ruských tajných služeb. I když nikdy není zajištěna bezpečnost na plných 100 procent,“ upozorňuje generál.

A jak se podle Jiřího Šedivého vyvíjí v tuto chvíli konflikt na Ukrajině? Podle něj je třeba počítat s tím, že z obou stran se vede ostrá informační válka, tudíž obě strany výrazně zveličují své úspěchy. „To, co zaznívá z ukrajinské strany, je třeba nějakým způsobem zredukovat,“ upozorňuje Šedivý.

Optimismus, nebo realismus?

Rusové tak podle Šedivého po úvodní fázi, ve které selhali, znovu postupují. „Přešli na jiný způsob boje. Postupují sice pomalu, ale jistě. Je to samozřejmě na úkor velikého množství ztrát.“

V dalších týdnech tak podle generála budou chtít na východě kompletně ovládnout Doněckou a Luhanskou oblast. „Už i Ukrajinci uznali, že Rusové tyto oblasti z devadesáti procent ovládají. Samozřejmě se pokusí jejich postup zastavit. Ale já si myslím, že pokud se Rusové dostanou na západní hranice těchto oblastí, vzhledem k současné situaci a poměrně velké vyčerpanosti na určitou dobu postup zastaví a tyto hranice zajistí.“

Ukrajinci podle Šedivého nemají reálnou sílu zatlačit ruskou armádu zpět. Rusko pak přeskupí síly a část armády z východu pošle na jih země, kde se zřejmě pokusí odříznout Ukrajinu od přístupu k Černému moři.

„Otázka zní, jak se budou chovat v Oděse a kolem ní. Myslím si, že to pro Rusy bude tvrdý oříšek,“ míní generál. Rusové se tak prý spíše pokusí okolí Oděsy izolovat a vytvoří pravděpodobně koridor na severozápad směrem k Podněstří, čímž by tuto oblast spojili s Ruskou federací.

V Rozstřelu hovořil generál Jiří Šedivý i o tom, zda je pravděpodobné, že Rusko zaútočí na pobaltské státy či zda se pokusí zaútočit na Moldavsko.