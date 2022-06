Velvyslanec: Třikrát denně je tu vzdušný poplach, prchat z Kyjeva už ale nechci

„Únava z války je zde patrná,“ říká Radek Matula. „Lidé využívají hezké počasí, které tady teď panuje. V ulicích je jich více, procházejí se, povídají si. Život Ukrajinců v hlavním městě se 24. února výrazně změnil, změny se dotkly všech oblastí. Lidé ztratili práci a potřebují dobýt energii, regenerovat a uklidnit se. Ale strach z dalšího útoku Ruska je tu stále přítomný.“

O to intenzivněji Ukrajinci vnímají zahraniční pomoc, kterou jim poskytují západní státy včetně ČR. „Dosud jsme vnímali Ukrajinu jako důležitého a tradičního partnera, se kterým jsme chtěli rozvíjet vztahy ve všech možných oblastech. Chceme vidět Ukrajinu jako demokratickou a stabilní zemi, která se hospodářsky dobře rozvíjí.“

České firmy tu mají dobré jméno

„Chceme podporovat reformy na Ukrajině a její přibližování k Evropské unii i její legislativě. Chceme Ukrajinu nezávislou, suverénní a územně celistvou. Naše činnost je tady vnímána velmi pozitivně. Naši pomoc vnímají pozitivně nejvyšší političtí představitelé země i běžní ukrajinští občané,“ říká ambasador.

„Česká republika i české firmy tu mají dobrý zvuk a budeme usilovat o to, aby se co nejvíce českých firem zapojilo do prvopočáteční, ale i celkové velké rekonstrukce Ukrajiny. České technologie jsou zde žádány. A vůbec nejde o to, že by za naši vojenskou pomoc pociťovali Ukrajinci vděk, a proto by s námi spolupracovali. Prostě vzájemná spolupráce je naším společným zájmem,“ míní Matula.

A mají podle něj o rekonstrukci Ukrajiny české firmy zájem? „Už teď se na nás firmy obracejí a ptají se, jak to bude s rekonstrukcí probíhat, jak se mohou zapojit. V Praze je to podobné, firmy se obracejí přímo na jednotlivá ministerstva.“

„České firmy tady byly vždycky aktivní, a to i před válkou, jejich počet ještě před konfliktem stále rostl, více českých firem tady zakládalo své zastoupení, své kanceláře,“ popisuje velvyslanec. „Nikdo nechtěl z Ukrajiny odcházet, i když to tady mnohdy nebylo úplně jednoduché, takže já nepochybuji o tom, že v rámci rekonstrukce bude zapojení českých firem velké a zájem už je teď cítit.“

Matula je rád, že se mohl konečně na Ukrajinu vrátit. „Evakuovali jsme se z velvyslanectví všichni. Teď se postupně začínáme vracet a musím říct, že ten pocit je hodně zvláštní a těžko popsatelný. Na jednu stranu cítím radost z návratu a uspokojení, ale zažívám i pocity smutku a naštvanosti z toho, že se něco takového mohlo stát.“

Velvyslanectví mělo před válkou připravenu řadu vzájemných rozvojových projektů, ale konflikt změnil priority. „Čeká nás předsednictví v Evropské unii a Ukrajina bude jednou z hlavních priorit, takže je třeba být na místě a musíme být připraveni.“

V Rozstřelu hovořil velvyslanec v Kyjevě i o tom, jak závažně poškodila agrese Ruska ukrajinské hospodářství. „Válka zničila značnou část průmyslu na východě země. Více než polovina ukrajinských podniků se zastavila nebo pozastavila svoji činnost minimálně v prvních týdnech války. Zastavila se jejich obchodní činnost, výměna produkce neprobíhala nebo probíhala velmi omezeně.“

Zemědělská katastrofa

„A velkou ránu dostalo i zemědělství,“ upozorňuje Radek Matula. „Export podle různých údajů dosahoval v minulosti až 50 procent zemědělských komodit a potravinářských výrobků. Letošní úroda bude samozřejmě menší, protože Ukrajina přišla o území a část osadních ploch nebude možné využít, protože to bude nebezpečné kvůli munici, která se tam může nacházet.“

„Samozřejmě problémem je i to, že Ukrajina nemá dostatek techniky, je tady problém s pohonnými hmotami, což samozřejmě postihuje i zemědělce a v tuto chvíli nemá zemědělský sektor dostatek lidí, protože odešli bojovat,“ konstatuje ambasador. „Teď je tu navíc problém s blokovaným exportem zemědělské produkce, především obilovin, což souvisí s logistickým kolapsem, ruskou blokádou ukrajinských přístavů. Železniční doprava je přetížena.“

„Nemohu vyloučit, že celá řada podniků, možná i těch větších, se z této situace nevzpamatuje, případně, že budou mít velké problémy při obnovování činnosti. Co se naopak podařilo je to, že se některé firmy z východní části Ukrajiny přestěhovali do centrálních oblastí, případně do západních oblastí a tam je cítit, že pomalu obnovují svoji činnost,“ uzavírá velvyslanec.