Smutný rekord USA. Za den koronaviru podlehlo téměř dva a půl tisíce lidí

6:48 , aktualizováno 9:33

Ve Spojených státech na nemoc covid-19 zemřelo za posledních 24 hodin 2 405 lidí. To je celosvětově dosud nejvyšší jednodenní bilance jedné země. Přibylo také dalších více než 26 500 nakažených. USA jsou co do počtu nakažených i zemřelých nejhůře zasaženým státem na světě. Smutný rekord padl po dvou dnech poklesu přírůstku počtu zemřelých.