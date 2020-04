Trump nařídil pozastavení financování WHO, podle něj s virem špatně bojuje

Současné míře rozšíření viru bylo podle Trumpa možné předejít, kdyby organizace nešířila dezinformace předkládané Čínou, v níž se virus loni objevil poprvé.



Trump už minulý týden prohlásil, že WHO situaci kolem šíření koronaviru nezvládla a pohrozil, že organizaci pozastaví platby z amerických fondů. Předtím na Twitteru o WHO napsal, že „to zbabrala“, že je pročínská a že od začátku vydávala špatná doporučení.

Uvedl, že WHO se v řadě věcí mýlila a že rovněž nesouhlasila s jeho zákazem vstupu do USA z Číny. Naznačil také, že WHO zadržovala informace o pandemii, kterou měla vyhlásit mnohem dříve. „Měli to vědět a měli to udělat, zřejmě to věděli,“ řekl prezident.