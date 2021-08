Řecko dobudovalo zeď na hranici s Tureckem. Má bránit i přílivu Afghánců

„Nemůžeme pasivně čekat na možný dopad,“ řekl v pátek ministr pro ochranu občanů Michalis Chrysochoidis při návštěvě hraniční oblasti u řeky Evros, která tvoří přírodní hranici mezi Řeckem a Tureckem. „Naše hranice zůstanou neporušené,“ dodal.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan při pátečním telefonátu s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem uvedl, že prudký nárůst počtu afghánských migrantů by znamenal „vážný problém pro všechny“.

Evropská unie by měla pomoci Afgháncům v jejich vlasti a sousedních zemích, aby zabránila nové migrační vlně, myslí si turecký prezident. „Pokud se neučiní opatření v Afghánistánu a Íránu, nové migrační vlně se nevyhneme,“ řekl.

Řada Afghánců se kvůli rychlému převzetí moci islamistickým hnutím Tálibán obává o život a snaží se ze země dostat jakýmkoli způsobem. Krize podle Chrysochoidise vytvořila nové „možnosti přílivu migrantů“ do Evropy.

Během migrační krize v roce 2015 přišel z Blízkého východu kvůli válce a chudobě do Evropské unie přes Turecko více než milion běženců. Z těch, kteří během migrační krize dorazili do Řecka, jich mnoho putovalo dále na sever po celé Evropě, ale asi 60 tisíc jich v zemi zůstalo. Atény nyní tvrdí, že Afghánce, kteří se do země dostanou nelegální cestou, mohou vracet zpět.

V loňském roce Atény dočasně zablokovaly nové žádosti o azyl poté, co Erdogan prohlásil, že Turecko „otevřelo dveře“ migrantům k cestě do EU. Řecko dlouhodobě tvrdí, že Turecko neplní dohodu s Evropskou unií, ve které se zavázalo zadržovat utečence na svém území. Turecko má na svém území až čtyři miliony migrantů, z nichž několik stovek tisíc pochází z Afghánistánu.

Podle agentury AFP turecké úřady zřejmě urychlily stavbu zdi na hranici s Íránem a posílily tam hlídky. Migrantům se však daří překážky překonávat.