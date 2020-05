Rakousko o půlnoci otevře všechny hraniční přechody s Českem

S úplným otevřením hranic se počítá ve druhém kroku a mělo by nastat 15. června, uvedla agentura APA.

Režim na hranicích s Německem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem uvolnilo Rakousko od pátku, nyní bude stejně postupovat v případě Česka, Slovenska a Maďarska, což má podle Vídně ulehčit život zejména pendlerům dojíždějícím mezi sousedními státy za prací a lidem z pohraničí.

„Kontroly ze strany zdravotnických úřadů a policie budou probíhat v menší míře a pouze namátkově,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz a další rakouští představitelé v uplynulých dnech opakovaně hovořili o tom, že na otevření hranic s Českem mají velký zájem.

„V první linii nyní vidíme východní země, například Česko a Slovensko,“ řekla ve středu rozhlasové stanici Ö1 rakouská ministryně turistiky Elisabeth Köstingerová Elisabeth Köstingerová.

V rámci kroků, které měly zpomalit šíření nákazy koronavirem, uzavřelo Rakousko podobně jako jiné země hranice se sousedy a omezilo vstup jen na odůvodněné případy.

Kurz prohlásil, že by chtěl ještě tento měsíc uvolnit kontroly na pomezí se Švýcarskem zavedené kvůli koronaviru a v červnu pak plně obnovit překračování hranic bez kontrol. Taktéž chce co nejdříve to půjde otevřít hranice s Německem.