Rada Evropy ocenila Česko za podporu jazyků menšin, vidí prostor ke zlepšení

Zpráva předkládající doporučení vychází z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. V České republice se týká slovenštiny, polštiny, moravské chorvatštiny, němčiny a romštiny.

Rada České republice doporučuje, aby nadále skrze média a vzdělávání zvyšovala povědomí o menšinových a regionálních jazycích a kulturách s nimi spojenými a zasazovala se o toleranci vůči nim.

Tento krok podle Rady zahrnuje i němčinu, k jejíž ochraně by měl být vytvořen soubor pravidel a mluvčím by země měla usnadnit její používání v běžném životě. Podobným způsobem by měla Česká republika pokračovat i v podpoře romštiny.

Podle dokumentu Česko udělalo od roku 2015, kdy vyšla předchozí zpráva, největší pokrok v oblasti financování osvětových a kulturních programů. K tomu podle autorů zprávy přispěla hlavně produkce veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu, konkrétně například polské rozhlasové vysílání nebo měsíčník Sousedé, který divákům přináší aktuality ze života menšin.

Rada v předchozích letech Českou republiku vyzvala, aby umožnila Slovákům a Polákům během soudního řízení mluvit svým rodným jazykem. V současnosti je to možné pouze v případech, kdy člověk prokáže, že neovládá češtinu. Podmínku Rada Evropy doporučuje zrušit, české zákony ji stále vyžadují.