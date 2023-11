Příměří v Gaze stále nemá přesný čas. Rukojmí budou propuštěni až v pátek

Součástí dohody, kterou pomáhaly vyjednat Katar, Egypt a Spojené státy, je postupná výměna pěti desítek z asi 240 rukojmích držených zejména Hamásem v Pásmu Gazy za 150 Palestinců zadržovaných v izraelských věznicích.

Příměří má trvat čtyři dny a je možné ho prodloužit, a to vždy o den za každých deset dalších propuštěných rukojmích. Na obou stranách mají být propuštěny hlavně ženy a nezletilí, v případě palestinských vězňů jde kromě žen o chlapce ve věku do 18 let. Mezi propuštěnými rukojmími by mělo být i několik Američanů.

Izraelská diplomacie původně očekávala, že první rukojmí získá zpět už ve čtvrtek a podle egyptské státní televize měl dočasný klid zbraní mezi Izraelem a Hamásem vstoupit v platnost už v 09:00 SEČ.

Izraelský poradce pro národní bezpečnost Cachi Hanegbi nicméně oznámil, že „propouštění bude zahájeno podle původní dohody mezi stranami, a to nejdříve v pátek“. K odkladu neposkytl žádné vysvětlení, ve zprávě pouze uvedl, že vyjednávání o propuštění rukojmích „celou dobu pokračuje“.

Izraelská veřejnoprávní televize Kan s odvoláním na oficiálního izraelského činitele uvedla, že dohoda se o 24 hodin opozdí, protože ji dosud nepodepsal Hamás a zprostředkovatelská země Katar. Tento zdroj zároveň uvedl, že panuje optimismus, že dohoda bude realizována v okamžiku podpisu.

Rukojmí by pak měli být předáni zřejmě mezinárodnímu Červenému kříži nebo Červenému půlměsíci a z Pásma Gazy by se měli dostat nejprve do Egypta. Během příměří by měly také do Pásma Gazy vjet stovky dalších kamionů s humanitární pomocí.

Pouhých 1400 kamionů je počet pomoci, kterou Izrael dosud do pásma vpustil. První humanitární pomoc od 7. října se do oblasti s 2,3 milionu obyvateli dostala až 21. října. Před válkou tam přitom jezdilo na 500 kamionů s pomocí denně.

K dohodě o propuštění rukojmích vyzývali stále silněji izraelskou vládu příbuzní unesených, kteří kvůli tomu pořádali demonstrace a minulý týden šli i protestní pochod z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Izrael po útoku Hamásu, který si vyžádal na 1200 obětí, včetně žen a dětí, zahájil bombardování Pásma Gazy, při němž podle palestinských úřadů zemřelo na 14 000 lidí, z toho dvě třetiny žen a nezletilých. Do Pásma Gazy rovněž Izrael po 7. říjnu zastavil dodávky elektřiny, vody, paliva, potravin, léků i zdravotnického materiálu. Kvůli blokádě a ostřelování přestaly v oblasti fungovat už dvě třetiny nemocnic.

O situaci v Pásmu Gazy mají ve čtvrtek v Izraeli a na okupovaném Západním břehu jednat premiéři Španělska a Belgie Pedro Sánchez a Alexander de Croo. Španělsko nyní předsedá Evropské unii a Belgie od něj předsednictví převezme 1. ledna.

Hizballáh pod palbou

Při středečním izraelském náletu na jih Libanonu zahynulo pět bojovníků libanonského radikálního hnutí Hizballáh, informovala agentura Reuters s odvoláním na Hizballáh a další tři zdroje. Izraelská armáda v prohlášení uvedla, že její letouny zasáhly infrastrukturu radikálů, o obětech se nezmínila.

Hizballáh v noci na čtvrtek oznámil smrt pěti svých členů ve vesnici vzdálené zhruba deset kilometrů od izraelských hranic, čímž se celkový počet jeho bojovníků zabitých od vypuknutí násilností podél hranice zvýšil na 85. Jedním z nich se při izraelském bombardování v noci na dnešek stal podle zdrojů agentury AFP i syn předního představitele Hizballáhu.

Izraelské síly uvedly, že její jednotky zasáhly dvě buňky, které střílely na izraelské vojáky nebo se pokoušely vypálit rakety na Izrael. Armáda neupřesnila, na jaké místo útočila.

V hraniční oblasti mezi Izraelem a Libanonem panuje napětí od začátku války v Pásmu Gazy, kterou vyvolal útok ozbrojenců z palestinského radikálního hnutí Hamás na jižní Izrael. Při vpádu radikálů zahynulo na 1200 lidí. Při odvetném izraelském bombardování zemřelo od 7. října přes 14 000 Palestinců, uvádějí úřady v Pásmu Gazy ovládané Hamásem.

Izrael a Íránem podporovaný Hizballáh – spojenec Hamásu – se od té doby ve stále intenzivnějších bojích na izraelsko-libanonské hranici navzájem ostřelují.