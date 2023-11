Dohodu o dočasném příměří Izraele s Hamásem vyjednala „tajná buňka“

Katar kontaktoval USA krátce po událostech 7. října, kdy Hamás zaútočil na Izrael. Blízkovýchodní ropná velmoc s kontakty na teroristickou skupinu, jejíž někteří představitelé v zemi žijí, navrhla zřízení tajné buňky mezi USA a Izraelem, která by pracovala na uvolnění rukojmí.

Poradce amerického prezidenta Joe Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan pověřil své přední zástupce, Bretta McGurka a Joshe Geltzera, aby začali pracovat na možnost uzavření dohody, uvádí portál Politico.

Podle stanice Al-Džazíra o jednání nevěděly žádné ostatní relevantní americké agentury, protože Katar a Izrael chtěly udržet celou záležitost v co největší tajnosti. McGurk, bezpečnostní koordinátor Bílého domu pro Blízký východ, každé ráno hovořil s katarským premiérem Muhammadem bin Abdarem Rahmánem Sáním, o obsahu rozhovoru informoval pak Sullivana a Bidena.

Podle nejmenovaného výše postaveného amerického činitele citovaného agenturou AFP zapojením Kataru začal „nesmírně trýznivý pětitýdenní proces“ vyjednávání. Představitelé Bidenovy administrativy podle něj „denně, někdy i každou hodinu, jednali na nejvyšší úrovni s Katarem, Egyptem a Izraelem o otázce rukojmích“.

Do celé záležitosti se zapojil i samotný Biden. Velkou motivací pro něj byly rozhovory přes Zoom s rodinami Hamásem unesených Američanů v Izraeli 13. října. Konverzace trvala déle, než harmonogram stanovoval. Propuštění zajatců Hamásu se posléze stalo ústředním tématem hovorů šéfa Bílého domu s izraelským premiér Benjaminem Netanjahuem.

„Tajná buňka“ slavila první vítězství 20 října, kdy únosci propustili dvě Američanky, matku s dcerou. Buňka doufala, že se jí podaří dosáhnout dalších úspěchu při jednání s palestinskými radikály. „Dodalo nám to jistotu, že Katar skutečně dokáže prostřednictvím buňky, kterou jsme vytvořil, dostát svému závazku,“ uvedl americký činitel.

Hamás byl ochotný k dalším ústupkům. Den poté přes katarské a egyptské prostředníky poslal zprávu, že propustí jistý počet žen a dětí výměnou za garanci, že izraelská armáda shromažďující se u hranice s Pásmem Gazy nepodnikne pozemní invazi.

„Američtí představitelé položili Izraelcům těžké otázky ohledně toho, zda by se pozemní ofenziva neměla odložit, aby se dala šance dohodě,“ uvedl podle portálu Politico jiný vysoce postavený činitel Bidenovy administrativy. Izraelci usoudili, že podmínky nejsou dostatečně pevné, aby pozemní invazi odložili.“ Izrael a USA se shodly, že by neměla být uzavřena dohoda, aniž by byla jasná záruka, že ozbrojenci lidi skutečně propustí.

Izraelská armáda vtrhla do Pásma Gazy na konci října. Podle činitele byl plán invaze upraven tak, aby se mohl postupně měnit a izraelské vedení mohlo zavelet k pauze, pokud by došlo k dohodě.

Neúnavný tlak

Bidenova administrativa nadále tlačila na Izrael a prostřednictvím Kataru a Egypta i na Hamás, aby přišli s dohodou o propuštění rukojmí. Do jednání se zapojili šéf CIA i izraelského Mosadu. Hamás byl přinucen udělat seznam rukojmí, zprvu chtěl propustit padesát, aby nakonec jejich počet zredukoval na deset. Biden přímo volal katarskému emírovi, šejku Tamimu bin Hamad Sánímu, že „to nestačí“.

Hamás nakonec souhlasil s padesáti propuštěnými rukojmími. Biden volal 14. listopadu Netanjahovi, aby s dohodou „pohnul“. Premiér souhlasil. Objevila se ale komplikace. Egyptští a katarští prostředníci i Hamás se odmlčeli. Později se teroristická skupina ozvala s tím, že dohoda padá.

Podle listu The New York Times Hamás tak reagoval na vtrhnutí Izraele do největší palestinské nemocnice Šífa, která sloužila jako velitelské centrum hnutí. Teroristé požadovali, aby se izraelské jednotky ze zařízení stáhly.

Izrael stažení odmítal. Rozhovory uvízly na mrtvém bodě. K jejich obnovení došlo až za několik dní po telefonátu Bidena s katarským emírem.

Výsledkem intenzivních zákulisních jednání je dohoda s Hamásem o nejméně čtyřdenním příměří výměnou za propuštění asi 50 rukojmích držených v Pásmu Gazy. Izrael uvedl, že je ochoten prodlužovat příměří za každých deset dalších propuštěných rukojmích o den. Hamás dohodu, která zajistí osvobození 150 vězněných Palestinců a humanitární pomoc do Gazy, přivítal.

Dočasný klid zbraní by měl vstoupit v platnost zřejmě ve čtvrtek v 10:00 místního času (9:00 SEČ). List The Times of Israel večer také napsal, že šéf tajné služby Mossad David Barnea, který je nyní v Kataru, dostal seznam rukojmích, jež by měl Hamás v první den příměří propustit. Nebude ho ale zveřejňovat, aby nevzbuzoval falešné naděje mezi příbuznými.

Nejmenovaní činitelé z Bílého domu uvádí, že Biden by se nebránil k tomu, kdyby pozastavení bojů vedlo k trvalejšímu příměří a otevřelo prostor k otázkám řešení palestinsko-izraelského konfliktu. Netanjahu sám dává najevo, že Izrael hodlá ve vojenských operacích pokračovat, dokud Hamás nevykoření z Pásma Gazy. „Válka bude pokračovat,“ prohlásil.