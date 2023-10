Polské volby byly nefér. Opozice hrála do kopce, přesto zvítězila, říká Ash

Co výsledek polských voleb znamená pro Evropu?

Pokud současná opozice skutečně bude schopná sestavit vládu, což v tuto chvíli vypadá velmi pravděpodobně, tak je to pro Evropu velmi důležitý a pozitivní signál. Výsledky slovenských voleb byly velmi depresivní a já jsem se bál, že v Polsku to dopadne stejně. Teď to vypadá, že k moci se vrátí velmi proevropská vláda, která navíc bude silně podporovat Ukrajinu. A navíc se ukázalo, že se dá vyhrát i v neférových volbách.

V Polsku se stabilní volební autoritářství zavést nepodařilo. Proběhl pokus ustavit budapešťské poměry ve Varšavě, ale ten v neděli večer selhal.