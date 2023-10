„Klidně si to spláchněte do záchodu! Mně je to jedno, je mi to úplně jedno!“ vykřikuje ironicky vlasatý děda s odznáčkem ve tvaru Polska a posměšně gestikuluje směrem k dívce s velkými růžovými sluchátky kolem krku. „Já jenom chci, abychom si o svém těle mohly rozhodovat samy, to je všechno,“ odpovídá mu studentka a je vidět, jak v sobě dusí emoce.

Zapomeňte na upocené volební mítinky českých politiků, toto je Amerika. Poláci do kampaně lijí neskutečné peníze a je to vidět.