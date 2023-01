Lži neuspěly. Pavel má silnější mandát než Zeman, píší na Slovensku

„Pavel po jasném vítězství míří na Hrad,“ napsal list Pravda. Dodal, že poražený v prezidentské volbě Andrej Babiš sice nedokázal přesvědčit polovinu národa, aby ho volila, ale stále má tak obrovské množství příznivců, aby dokázal vyhrát parlamentní volby.

„Zvolení Petra Pavla novým českým prezidentem znamená velký milník v budování občanské společnosti u našich západních sousedů. Pražskému hradu dlouhá léta šéfovali dva vysloužilí politici, Václav Klaus a Miloš Zeman, kterým jejich ego čas od času přerostlo přes hlavu,“ uvedly Hospodárske noviny.

List Denník N otiskl na titulní stránce fotku Pavla a nadpis „Lži neuspěly“. V podrobném zpravodajství o volbách také napsal, že Babišova kampaň strachu nezabrala a že hlasování bylo referendem o Babišovi.

„Pavel převálcoval Babiše. Nový český prezident má od voličů nejsilnější mandát, silnější než Zeman,“ píše na titulní stránce deník Sme. Volby podle něj potvrdily, že existuje kritická masa lidí, která slyší na slušnost a odmítá všechno, co Babiš v politice představuje.

List také napsal, že současný prezident Zeman za posledních deset let změnil český prezidentský úřad tak, že mnozí měli pocit, že horší už to s důstojností tohoto úřadu být nemůže. Při kandidátu Babišovi však většina voličů pochopila, že to může být i horší.

Už o víkendu se výsledkům prezidentských voleb v Česku věnovaly zpravodajské portály nejen na Slovensku. Francouzi například vyzdvihli především fakt, že Pavel kdysi zachránil třiapadesát francouzských vojáků.

„Pavlova výhra upevňuje odklon od populistické politiky. Alespoň prozatím,“ píše zase americký The Washington Post.

„Výsledek představuje osobní satisfakci pro prozápadního Pavla a ponižující zavržení Babiše, oligarchistického miliardáře, který vedl nelítostnou kampaň spálené země, jež se soustředila na vykreslení svého protivníka jako válečného štváče, zatímco sám sebe vydával za oběť pomluv a vyhrůžek smrti,“ uvádí britský The Guardian.