KONTEXT: Pavla si zvolili mladí. Jako prezidenta, který ctí úřad, říká politolog

Poslechněte si celý rozhovor s politologem Pinkem v Kontextu:

Podle Pinka bylo rozhodnuto v prvních patnácti minutách sčítání hlasů vzhledem k tomu, že jako první se sčítají menší obce. Babiš si zavařil hlavně výrokem o NATO v debatě České televize. „Když se na to podíváme zpětně, tak před prvním kolem si šetřil síly na to druhé, v té době (debaty) mu pomalu rostla a vrchol podpory si načasoval na čtrnáctidenní (období) mezi koly,“ říká Pink

Michal Pink • Politolog. Zaměřuje se na problematiku voleb a volební geografii, chování voličů a jejich vnímání volebních systémů. • Vyučuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v brně.

„V té debatě se dostal do situace, kde nebyl pevný v kramflecích a když zpochybnil naše závazky ke spojencům, nastal první velký zlom,“ poukazuje politolog z Masarykovy univerzity, který neúspěch přičítá i jeho nepřítomnosti na hlasování o nedůvěře vlády, kdy účast vyměnil za stání fronty na korunovační klenoty.

To vše přimělo odpůrce i nerozhodnuté hlasovat proti Babišovi a dočkali jsme se nejvyšší volební účasti za posledních 25 let. Přispěla k tomu i přímá podpora Danuše Nerudové. „Je to něco doteď v českých podmínkách nevídaného,“ hodnotí Pink.

Co porážka znamená pro šéfa hnutí ANO? „Ukazuje se, že Andrej Babiš má širokou a intenzivní podporu v určitých segmentech,“ říká Pink a na otázku, zda mu 2,4 milionu hlasů otevírají cestu zpět na post premiéra, odpovídá, že cesta do sněmovních voleb je dlouhá a záleží na tom, co Babiš chce a jak s masivní podporou naloží.

Ani hnutí ANO se Babiše podle Pinka navzdory malé vzpouře moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka a primátora Ostravy Tomáše Macury jen tak nezbaví. „Bez Babiše hnutí neexistuje a tohle politické ‚eseróčko‘ asi nepřenechá, jeho údržba a provoz je příliš nákladná,“ předpokládá.

Umírněný Petr Pavel prokázal, že bude vhodnějším státníkem než impulzivní Andrej Babiš. „Pavel by teď měl pracovat na obsazení Ústavního soudu a vyhlížet nového člena bankovní rady. Bude se radit s odborníky nad kandidáty do funkcí, kteří mají šanci projít hlasováním Senátu. Během kampaně sliboval respektování většiny ve Sněmovně na rozdíl od prezidenta Zemana, který si ústavu vykládá po svém,“ představuje si Pink.

Dojde na převahu vládních stran po nástupu Pavla do úřadu? Jak se mají mediální domy a budoucí kandidáti poučit z přehnaného množství debat? Co si na nás do března chystá Miloš Zeman a co po sobě zanechává? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!